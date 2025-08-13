捨年收租480萬不要　東區比基尼網紅店喊賣1.8億

▲東區網紅比基尼店「WAVE SHINE台北忠孝旗艦店」以1億8880萬元開價求售。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

東區網紅比基尼店「WAVE SHINE台北忠孝旗艦店」以1億8880萬元開價求售，不到25坪的空間，換算單價高達762萬元。不過在地房仲分析，該店位置佳、又有名租客加持，反推租金投報可達2.5%以上，仍有競爭力，開價還算合理。

網紅比基尼店「WAVE SHINE台北忠孝旗艦店」店面僅24.78坪，以1億8880萬元開價在網上求售，換算單價高達762萬元，並備註該店每月租金達40萬元，強調是屋主誠意出售、讓利釋出。

經查謄本，該店房東為來自花蓮的陳姓自然人，戶籍登記在新店，地址隱匿。他是在2015年以買賣取得該店面，但經查實價登錄，未登記此筆交易。

在地資深房仲、住商不動產忠孝SOGO店周榮義表示：「該店開價1.88億元、每坪飆破760萬元看似嚇人，但由於該店點位佳，位於忠孝敦化交叉的頂好名店城1樓，具有固定人潮，加上本身又有名店租客加持，其實開價符合行情。」

周榮義進一步表示：「過去店面市場巔峰時期，東區最精華的統領百貨一帶，30坪以下小店租金高，每坪售價具1000萬元條件，而本次求售的WAVE SHINE店面每月租金40萬元，反推年租金投報達2.5%，也是還不錯的表現。」

周榮義補充：「東區忠孝東路1樓小店的平均租金單價約1萬元，而WAVE SHINE地段佳，加上又是不錯的面寬曝光效益，單價來到1.6萬元水準其來有自，每月40萬元的租金價碼訊息可信度高。」





▲「WAVE SHINE台北忠孝旗艦店」位於忠孝東路上，靠近敦化南路，地段佳。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「在價值性高的東區等精華地段上，租金投報2%以下的物件比比皆是，WAVE SHINE房東最大的籌碼就是名租客，光是1.88億元開價，租金投報就來到2.5%，若能稍微再降價一些，將投報率往3%靠近，更有競爭力。」

葉沛堯觀察：「雖然當前房市投資氛圍差，且貸款利率高，但2.5~3%精華店面的租金投報仍有吸引力，能吸引手頭現金充沛的置產客群。」

觀察忠孝東路四段上，非具有明顯土地效益、也就是大樓1樓的店面物件，過去確實也出現單價700多萬元的交易，共有3筆成交，發生在2014、2018年。

▲實價登錄以來，忠孝東路四段最高單價的3筆店面交易。（表／記者項瀚製）

