ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

捨年收租480萬不要　東區比基尼網紅店喊賣1.8億

▲▼ 東區 。（圖／記者項瀚攝）

▲東區網紅比基尼店「WAVE SHINE台北忠孝旗艦店」以1億8880萬元開價求售。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

東區網紅比基尼店「WAVE SHINE台北忠孝旗艦店」以1億8880萬元開價求售，不到25坪的空間，換算單價高達762萬元。不過在地房仲分析，該店位置佳、又有名租客加持，反推租金投報可達2.5%以上，仍有競爭力，開價還算合理。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？　內行揭銀行「潛規則」

[廣告]請繼續往下閱讀...

網紅比基尼店「WAVE SHINE台北忠孝旗艦店」店面僅24.78坪，以1億8880萬元開價在網上求售，換算單價高達762萬元，並備註該店每月租金達40萬元，強調是屋主誠意出售、讓利釋出。

經查謄本，該店房東為來自花蓮的陳姓自然人，戶籍登記在新店，地址隱匿。他是在2015年以買賣取得該店面，但經查實價登錄，未登記此筆交易。

在地資深房仲、住商不動產忠孝SOGO店周榮義表示：「該店開價1.88億元、每坪飆破760萬元看似嚇人，但由於該店點位佳，位於忠孝敦化交叉的頂好名店城1樓，具有固定人潮，加上本身又有名店租客加持，其實開價符合行情。」

周榮義進一步表示：「過去店面市場巔峰時期，東區最精華的統領百貨一帶，30坪以下小店租金高，每坪售價具1000萬元條件，而本次求售的WAVE SHINE店面每月租金40萬元，反推年租金投報達2.5%，也是還不錯的表現。」

周榮義補充：「東區忠孝東路1樓小店的平均租金單價約1萬元，而WAVE SHINE地段佳，加上又是不錯的面寬曝光效益，單價來到1.6萬元水準其來有自，每月40萬元的租金價碼訊息可信度高。」

▲▼ 東區 。（圖／記者項瀚攝）

▲「WAVE SHINE台北忠孝旗艦店」位於忠孝東路上，靠近敦化南路，地段佳。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「在價值性高的東區等精華地段上，租金投報2%以下的物件比比皆是，WAVE SHINE房東最大的籌碼就是名租客，光是1.88億元開價，租金投報就來到2.5%，若能稍微再降價一些，將投報率往3%靠近，更有競爭力。」

葉沛堯觀察：「雖然當前房市投資氛圍差，且貸款利率高，但2.5~3%精華店面的租金投報仍有吸引力，能吸引手頭現金充沛的置產客群。」

觀察忠孝東路四段上，非具有明顯土地效益、也就是大樓1樓的店面物件，過去確實也出現單價700多萬元的交易，共有3筆成交，發生在2014、2018年。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲實價登錄以來，忠孝東路四段最高單價的3筆店面交易。（表／記者項瀚製）

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？　內行揭銀行「潛規則」

關鍵字：東區忠孝東路比基尼WAVESHINE泳衣網紅住商東森房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「沙鹿王」再出手　砸6.3億買走Nissan保養廠

1小時前

上半年拆近3千件！　北市建管處：1類違建優先處理

台北市積極拆除違建，上半年已處理2823件，其中針對影響公共安全的違建案件，優先處理。上半年建管處執行影響公安的違建案件達441件，其中「屋頂既存違建加裝住宅用火災警報器」就有133件。

3小時前

台韓打房「全球最重」　他諷：不及格學生互抄答案

韓國打房手段兇猛，台灣適合跟進嗎？最新一集《地產詹哥老實說》邀請房市專家何世昌、《CWC財商講堂》主理人C大，列舉出台韓打房政策及效果，認為都不是真正解決問題的好措施，並直言是兩個不及格的小學生在互抄答案。

3小時前

全台待售新成屋11萬宅創新高　桃園淪賣壓重災區

全台住宅待售新成屋來到11.1萬宅，創下歷史新高，在貸款資金緊縮下，建商正面臨著前所未有的市場壓力。觀察全台餘屋量最大的5行政區，桃園市就有3區上榜，其中最慘的是龜山達4737宅，不過即使賣壓較重，該區房價仍呈現上漲。

4小時前

捨年收租480萬不要　東區比基尼網紅店喊賣1.8億

東區網紅比基尼店「WAVE SHINE台北忠孝旗艦店」以1億8880萬元開價求售，不到25坪的空間，換算單價高達762萬元。不過在地房仲分析，該店位置佳、又有名租客加持，反推租金投報可達2.5%以上，仍有競爭力，開價還算合理。

4小時前

上曜暫停交易　宣布收購詠昇電子34.76%股權

上曜（1316）及世紀民生（5314）12日股票雙雙暫停交易，2家公司下午4點30分同步舉行重大訊息記者會，說明董事會決議，總經理曾鵬光表示，上曜及世紀民生計畫公開收購詠昇電子(6418)，目標收購為34.76%股權，計畫推動產業整合及大幅增強集團技術實力。

20小時前

欣陸H1獲利衰退逾5成　下半年3案完工入帳

欣陸投控（3703）上半年獲利下滑，主要是因旗下大陸建設進入完工入帳空窗期，但下半年將有3案完工，合計住宅總銷達90億元。另外，大陸建設下半年預計推出4大案，合計總銷達200億元。

20小時前

房東請辭！　大埔鐵板燒博愛店8800萬含租約賣出

位於高雄後驛商圈的大埔鐵板燒博愛店，2016年開幕，是不少在地人最常去吃的庶民美食，沒想到6月突然出現新買家入手該店土地及建物，根據實登，總價8800萬元，且備註含租約，目前該店仍持續徵才，據查，新買家具醫療背景。

23小時前

祖克柏砸35億「買11棟房」併成莊園！　鄰居怒批：被占領了

美國加州矽谷的帕洛阿圖（Palo Alto）高級住宅區Crescent Park，過去以寧靜宜人的生活環境聞名，現在卻因Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）夫妻的擴建計畫掀起社區動盪。居民怒指，原本的鄰里關係逐漸被破壞，「整個社區彷彿被他們占領。」

23小時前

H1使照核發近7萬宅創新高　2區面壓力測試

2025年上半年，全台迎來一波前所未見的住宅交屋潮。根據數據，上半年全台住宅使用執照核發量接近7萬宅，創下自2006年有統計以來的同期新高。不過，交屋潮碰上史上最嚴限貸新制，業者憂心，整體交易量會非常畸形、仍須謹慎觀察。

23小時前

【要商不要喪】彰化600鄉親抗議火葬場　牧師怒燒王惠美黑白照

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台中房價進入6字頭　惠宇顏定滄..

他9年前7500萬買七期「急售..

房東請辭！　大埔鐵板燒博愛店8..

黃仁勳1句救活北士科　專家曝：..

惡鄰砍殺樓上夫妻震驚全台　嫌犯..

已付50萬卻等不到開工　知名民..

房貸繳到65歲「她一看金額傻了..

「沙鹿王」再出手　砸6.3億買..

全台待售新成屋11萬宅創新高　..

上曜暫停交易　宣布收購詠昇電子..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「沙鹿王」再出手　砸6.3億買..

上半年拆近3千件！　北市建管處..

台韓打房「全球最重」　他諷：不..

全台待售新成屋11萬宅創新高　..

捨年收租480萬不要　東區比基..

上曜暫停交易　宣布收購詠昇電子..

欣陸H1獲利衰退逾5成　下半年..

房東請辭！　大埔鐵板燒博愛店8..

祖克柏砸35億買11棟房　鄰居..

H1使照核發近7萬宅創新高　2..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366