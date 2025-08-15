AI智慧型＋高綠覆　「惠國麓境」成最潮輕豪宅

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲在房價高漲、置產成本節節攀升的時代，買房早已不是「嘗試」的選擇，而是一生中必須謹慎決定的大事，圖為「惠國麓境」3D示意圖。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

在房價高漲、置產成本節節攀升的時代，買房早已不是「嘗試」的選擇，而是一生中必須謹慎決定的大事。「惠國麓境」以使用者視角出發，將居住細節化為貼心小巧思，動線分流、全齡無障礙、智能安防到綠能預留，讓日常更安全與便利，高規格結構、安全、建材與生活機能一次到位，讓購屋族不必將就、不必換屋，用一次投資，換來長久安居與價值的持續成長。

台中市海線一哥沙鹿區，以核心重鎮迎來房市價值的全線起飛，隨著台積電進駐中科、捷運藍線動工、市政路延伸計畫推進3項重大利多，沙鹿區人口已突破10萬人，成為海線首座「十萬人生活圈」，強勁移入人口，在求「量」的同時，對居住品質也出現對「質」的追求，全新思維的個案將區域價值全面升級。

一路以來，高階建築品牌惠國建設，推案步伐「一案蓋完才推一案」，過去包含南區「鳳止高梧」被列為區域起飛的代表社區，大雅區「惠國沐微風」更是中市智慧宅領先者，此次搶先佈局，以前瞻視野在沙鹿推出代表作「惠國麓境」，融合科技、自然與生活美學，為中台灣科技菁英與新世代家庭勾勒理想住宅藍圖。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「惠國麓境」高規格結構、安全、建材與生活機能一次到位，讓購屋族不必將就、不必換屋，圖為建築外觀3D示意圖。（圖／業者提供）

「惠國麓境」不僅全案以「第一人稱」視角出發，同時融合高綠覆率與公共共享空間，替全年齡族打造極致生活體驗。讓住戶不僅是擁有一間房，更擁有一種被細心呵護的生活方式。

從團隊也能略知一二，建築師為永續建築大師王森主領軍，攜手景觀詩人許富居、燈光美學學人賴文炎，結構上更是找來耐震權威戴雲發，且柱中柱功法延伸至各樓層，不僅僅只是穩固基座，耐震規劃融合美學與實用性，精心構築地上13層、地下2層純住宅社區。該案更榮獲美國 MUSE 公共藝術大獎，將成為沙鹿城市景觀的新亮點。

新案基地位於鎮南路二段55巷和南陽路三角巷口，佔據北勢生活圈，緊鄰中科園區、靜宜大學與弘光科技大學，擁有雙大學城優勢，周邊北勢、火車站、家樂福三大商圈機能完備。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼「惠國麓境」緊鄰中科園區、靜宜大學與弘光科技大學，擁有雙大學城優勢，周邊北勢、火車站、家樂福三大商圈機能完備。（圖／業者提供）

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

「惠國麓境」基地面積950坪，綠覆率高達70%，採零店面純住宅規劃，保留社區隱私與寧靜。產品定位37～42坪全邊間大三房，突破市場普遍格局，特別的是，「惠國麓境」不僅是沙鹿的建築美學新封面，更以高智商、高綠覆、高規格三高並具，定義新一代城市輕豪宅的標準。

全案從硬體建置到軟體規劃，真正達到一次到位，讓住戶不必將就，更是沙鹿少有的車、機車、人三道分離動線社區，全棟人臉辨識以及ＩＫＥＹ規劃，免掏鑰匙又能確保安全，公共空間也同樣打造全面無障礙設計，地下室預留 EMS 電動車充電系統，呼應未來綠能趨勢。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲隨著台積電進駐中科、捷運藍線動工、市政路延伸計畫推進3項重大利多，沙鹿成為強勁移入人口，對居住品質也出現對「質」的追求。（圖／業者提供）

室內部分導入AI智慧型家居系統、雙門廳格局與人臉辨識出入系統，室內全面鋪設德國進口耐磨木地板，搭配荷蘭 Poll-tex 防霾紗窗與德國 SYR 雲端智控全棟軟水系統，確保空氣與用水品質。

另外特別的是，全案室內門採用大建室內靜音門，只要10度下壓把手，就能輕輕且靜悄悄的隔絕噪音，衛浴配置瑞士頂級 LAUFEN、德國 GROHE 豪華三件式與定溫淋浴組，並搭配 KALDEWE 琺瑯浴缸，廚具基本三機還規劃洗碗機，細節與質感兼備。

惠國建設副董事長陳盈吉曾經表示：「看得到的我們做到最好，看不到的我們做得更好。」這份對使用者體驗的重視，不僅體現在豪宅級建材，更落實在日常生活的每一個細節中。

「惠國麓境」不僅是沙鹿的建築美學新封面，更以高智商、高綠覆、高規格三高並具，定義新一代城市輕豪宅的標準，就像近期流行的「大展鴻圖」般，「惠國麓境」相當有料！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

