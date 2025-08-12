房東請辭！　大埔鐵板燒博愛店8800萬含租約賣出

記者張雅雲／高雄報導
位於高雄後驛商圈的大埔鐵板燒博愛店，2016年開幕，是不少在地人最常去吃的庶民美食，沒想到6月突然出現新買家入手該店土地及建物，根據實登，總價8800萬元，且備註含租約，目前該店仍持續徵才，據查，新買家具醫療背景。
《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」
▲位於高雄後驛商圈的大埔鐵板燒博愛店，2016年開幕，今年6月以總價8800萬元售出。（圖／記者張雅雲攝）
大埔鐵板燒博愛店位於三民區博愛一路，2016年開幕，實惠的價格與豐富的菜色選擇，備受周邊許多學生、上班族喜愛，堪稱在地庶民美食，每到用餐時刻常常一位難求。
▲後驛生活圈為高雄早期發展區段，生活機能成熟。（圖／記者張雅雲攝）
根據實登顯示，該店6月出現交易，地坪55.36坪、建坪56.5坪，屋齡32年，為商5用地，總價8800萬元，並備註「鷹架廣告看板增建、鐵皮屋頂增建，含租約」，換算單坪地價158.9萬元。
而該店查無租賃實登紀錄。據查，賣家為自然人，新買家為英暉有限公司，代表人具醫療背景。目前騎樓還貼有徵人啟事持續徵人，店員表示，目前都是正常營業。
▲最熱鬧的博愛路為高雄市中心南北向交通要道，貫穿北高，車流、人流量大。（圖／記者張雅雲攝）
台灣房屋愛河之心加盟店長顏政豪表示，該店位於角地具備稀有性，加上廣告能見度高，預估整棟含看板月租金約20萬元上下，換算投報率約2.7%。沿線土地單價150~180萬元都有，該店成交價也算符合區域行情。
美家站前資產管理有公司店東才毓仁表示，後驛生活圈為高雄早期發展區段，生活機能成熟，屬於高雄車站後站範圍，最熱鬧的博愛路為高雄市中心南北向交通要道，貫穿北高，車流、人流量大，能見度高，沿線商家林立，商業機能發達。
|大埔小檔案
|位置
|三民區博愛一路
|開幕時間
|2016年
|地坪
|55.36坪
|建坪
|56.5坪
|成交價
|8800萬
|預估租金
|約20萬元
▲大埔小檔案。（ETtoday製表）
交通則有捷運紅線後驛站，以及台鐵、捷運共構的高雄新車站，又有高鐵南延議題，隨新站發展逐漸成形，愈來愈受到矚目，近年成高雄購屋熱區。
才毓仁分析，人口密集度高帶動商圈發展，中古房市以透天住家為主，屋齡多為40年以上，地坪約20坪，總價1200~1400萬元，可當店面的透天店住，總價2000~2600萬元，人口密度雖不及火車站前站的大樓密集，但在地消費力穩定，店面空租率低。
讀者迴響