ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

全台待售新成屋11萬宅創新高　桃園淪賣壓重災區

▲▼桃園,龜山,A7,新建案,房市,新案,預售屋,打房,炒房,重劃區。（圖／記者賴志昶攝）

▲全台住宅待售新成屋來到11.1萬宅，創下歷史新高。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

全台住宅待售新成屋來到11.1萬宅，創下歷史新高，在貸款資金緊縮下，建商正面臨著前所未有的市場壓力。觀察全台餘屋量最大的5行政區，桃園市就有3區上榜，其中最慘的是龜山達4737宅，不過即使賣壓較重，該區房價仍呈現上漲。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？　內行揭銀行「潛規則」

[廣告]請繼續往下閱讀...

內政部最新統計，2024年第四季全台待售新成屋住宅數量高達11萬1085宅，首次突破11萬宅大關，創下有統計數據以來的歷史新高。

從六都各行政區待售新成屋數量排行來看，桃園龜山區以4737宅居冠，其後分別為台中北屯區4446宅、桃園中壢區3930宅、新北板橋區3526宅、桃園桃園區3370宅。

▲▼ 。（表／中信房屋提供 ）

▲六都待售新成屋數量排行TOP5。（表／中信房屋提供）

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「這些餘屋較多的區域，多為過去幾年重劃區多且推案量大區域，隨著房市有感降溫，這些地區的新成屋賣壓也相應加重，未來房市走勢仍需密切關注。」

房價方面，莊思敏指出，新成屋待售量最高的龜山區，上半年成交單價約為43.7萬元，較去年上半年的41.7萬元上漲4.8%，顯示當地雖然供給量較大，但因交通優勢與產業發展利多，仍能持續吸引買盤進駐，對區域房市亦產生支撐效果。

欣聯建設執行長蕭傑楷表示：「新興重劃區就像雙面刃，市場多頭時房價漲速快，一案疊一案，像是龜山A7重劃區新案在短短幾年均價就從3字頭漲到5字頭、甚至有個案逼近6字頭，但當市場空頭時，壓力也隨之而來；比較緊鄰的A8長庚商圈，開發飽和，新案供給稀缺，雖然近年房價漲勢比較和緩，但當市場寒冬之際，也不用太過擔心去化的問題。」

另外，新成屋待售量第二高的台中北屯區，上半年房價年減7%，每坪均價來到38.5萬元。桃園市中壢區也出現小幅修正，房價從41萬元降到40.1萬元，回落2.2%。

莊思敏表示：「第七波打炒房之後，政府將餘屋貸款成數降至3成，加上囤房稅的壓力，此外銀行房貸限額縮緊、川普貿易戰利空資訊又接踵而至，整體房市買氣急速降温，建商正面臨去化與資金的雙重壓力。」

莊思敏表示：「雖然短期內多數財務體質穩健的建商仍會選擇堅守價格，但若買氣遲遲無法回溫，部分供給過剩的新興重劃區及外圍蛋白區勢必將首當其衝，房價也不排除將會出現鬆動。」

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？　內行揭銀行「潛規則」

關鍵字：待售餘屋空屋建商新成屋中信房屋莊思敏欣聯建設蕭傑楷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「沙鹿王」再出手　砸6.3億買走Nissan保養廠

1小時前

上半年拆近3千件！　北市建管處：1類違建優先處理

台北市積極拆除違建，上半年已處理2823件，其中針對影響公共安全的違建案件，優先處理。上半年建管處執行影響公安的違建案件達441件，其中「屋頂既存違建加裝住宅用火災警報器」就有133件。

3小時前

台韓打房「全球最重」　他諷：不及格學生互抄答案

韓國打房手段兇猛，台灣適合跟進嗎？最新一集《地產詹哥老實說》邀請房市專家何世昌、《CWC財商講堂》主理人C大，列舉出台韓打房政策及效果，認為都不是真正解決問題的好措施，並直言是兩個不及格的小學生在互抄答案。

3小時前

全台待售新成屋11萬宅創新高　桃園淪賣壓重災區

全台住宅待售新成屋來到11.1萬宅，創下歷史新高，在貸款資金緊縮下，建商正面臨著前所未有的市場壓力。觀察全台餘屋量最大的5行政區，桃園市就有3區上榜，其中最慘的是龜山達4737宅，不過即使賣壓較重，該區房價仍呈現上漲。

4小時前

捨年收租480萬不要　東區比基尼網紅店喊賣1.8億

東區網紅比基尼店「WAVE SHINE台北忠孝旗艦店」以1億8880萬元開價求售，不到25坪的空間，換算單價高達762萬元。不過在地房仲分析，該店位置佳、又有名租客加持，反推租金投報可達2.5%以上，仍有競爭力，開價還算合理。

4小時前

上曜暫停交易　宣布收購詠昇電子34.76%股權

上曜（1316）及世紀民生（5314）12日股票雙雙暫停交易，2家公司下午4點30分同步舉行重大訊息記者會，說明董事會決議，總經理曾鵬光表示，上曜及世紀民生計畫公開收購詠昇電子(6418)，目標收購為34.76%股權，計畫推動產業整合及大幅增強集團技術實力。

20小時前

欣陸H1獲利衰退逾5成　下半年3案完工入帳

欣陸投控（3703）上半年獲利下滑，主要是因旗下大陸建設進入完工入帳空窗期，但下半年將有3案完工，合計住宅總銷達90億元。另外，大陸建設下半年預計推出4大案，合計總銷達200億元。

20小時前

房東請辭！　大埔鐵板燒博愛店8800萬含租約賣出

位於高雄後驛商圈的大埔鐵板燒博愛店，2016年開幕，是不少在地人最常去吃的庶民美食，沒想到6月突然出現新買家入手該店土地及建物，根據實登，總價8800萬元，且備註含租約，目前該店仍持續徵才，據查，新買家具醫療背景。

23小時前

祖克柏砸35億「買11棟房」併成莊園！　鄰居怒批：被占領了

美國加州矽谷的帕洛阿圖（Palo Alto）高級住宅區Crescent Park，過去以寧靜宜人的生活環境聞名，現在卻因Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）夫妻的擴建計畫掀起社區動盪。居民怒指，原本的鄰里關係逐漸被破壞，「整個社區彷彿被他們占領。」

23小時前

H1使照核發近7萬宅創新高　2區面壓力測試

2025年上半年，全台迎來一波前所未見的住宅交屋潮。根據數據，上半年全台住宅使用執照核發量接近7萬宅，創下自2006年有統計以來的同期新高。不過，交屋潮碰上史上最嚴限貸新制，業者憂心，整體交易量會非常畸形、仍須謹慎觀察。

23小時前

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台中房價進入6字頭　惠宇顏定滄..

他9年前7500萬買七期「急售..

房東請辭！　大埔鐵板燒博愛店8..

黃仁勳1句救活北士科　專家曝：..

惡鄰砍殺樓上夫妻震驚全台　嫌犯..

已付50萬卻等不到開工　知名民..

房貸繳到65歲「她一看金額傻了..

「沙鹿王」再出手　砸6.3億買..

全台待售新成屋11萬宅創新高　..

上曜暫停交易　宣布收購詠昇電子..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「沙鹿王」再出手　砸6.3億買..

上半年拆近3千件！　北市建管處..

台韓打房「全球最重」　他諷：不..

全台待售新成屋11萬宅創新高　..

捨年收租480萬不要　東區比基..

上曜暫停交易　宣布收購詠昇電子..

欣陸H1獲利衰退逾5成　下半年..

房東請辭！　大埔鐵板燒博愛店8..

祖克柏砸35億買11棟房　鄰居..

H1使照核發近7萬宅創新高　2..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366