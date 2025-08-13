全台待售新成屋11萬宅創新高　桃園淪賣壓重災區

▲全台住宅待售新成屋來到11.1萬宅，創下歷史新高。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

全台住宅待售新成屋來到11.1萬宅，創下歷史新高，在貸款資金緊縮下，建商正面臨著前所未有的市場壓力。觀察全台餘屋量最大的5行政區，桃園市就有3區上榜，其中最慘的是龜山達4737宅，不過即使賣壓較重，該區房價仍呈現上漲。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」

內政部最新統計，2024年第四季全台待售新成屋住宅數量高達11萬1085宅，首次突破11萬宅大關，創下有統計數據以來的歷史新高。

從六都各行政區待售新成屋數量排行來看，桃園龜山區以4737宅居冠，其後分別為台中北屯區4446宅、桃園中壢區3930宅、新北板橋區3526宅、桃園桃園區3370宅。





▲六都待售新成屋數量排行TOP5。（表／中信房屋提供）

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「這些餘屋較多的區域，多為過去幾年重劃區多且推案量大區域，隨著房市有感降溫，這些地區的新成屋賣壓也相應加重，未來房市走勢仍需密切關注。」

房價方面，莊思敏指出，新成屋待售量最高的龜山區，上半年成交單價約為43.7萬元，較去年上半年的41.7萬元上漲4.8%，顯示當地雖然供給量較大，但因交通優勢與產業發展利多，仍能持續吸引買盤進駐，對區域房市亦產生支撐效果。

欣聯建設執行長蕭傑楷表示：「新興重劃區就像雙面刃，市場多頭時房價漲速快，一案疊一案，像是龜山A7重劃區新案在短短幾年均價就從3字頭漲到5字頭、甚至有個案逼近6字頭，但當市場空頭時，壓力也隨之而來；比較緊鄰的A8長庚商圈，開發飽和，新案供給稀缺，雖然近年房價漲勢比較和緩，但當市場寒冬之際，也不用太過擔心去化的問題。」

另外，新成屋待售量第二高的台中北屯區，上半年房價年減7%，每坪均價來到38.5萬元。桃園市中壢區也出現小幅修正，房價從41萬元降到40.1萬元，回落2.2%。

莊思敏表示：「第七波打炒房之後，政府將餘屋貸款成數降至3成，加上囤房稅的壓力，此外銀行房貸限額縮緊、川普貿易戰利空資訊又接踵而至，整體房市買氣急速降温，建商正面臨去化與資金的雙重壓力。」

莊思敏表示：「雖然短期內多數財務體質穩健的建商仍會選擇堅守價格，但若買氣遲遲無法回溫，部分供給過剩的新興重劃區及外圍蛋白區勢必將首當其衝，房價也不排除將會出現鬆動。」

