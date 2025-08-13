ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「沙鹿王」再出手　砸6.3億買走Nissan保養廠

▲▼ 沙鹿保養廠,富宇 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於台灣大道七段的Nissan沙鹿保養廠現址，1月已交易給沙鹿王富宇建設。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

富宇建設相當看好海線沙鹿區，持續加碼台中海線房市，根據實登1月再斥資6.3億元買下沙鹿區、台灣大道上近千坪土地，若僅以拆算土地價格每坪單價約63.2萬元，創下沙鹿區新高，也躍居2025年沙鹿區交易最大宗。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」　他諷：不及格學生互抄答案

實登顯示，2025年1月同日有2筆2大金額交易，分別為台灣大道七段955號，也就是Nissan沙鹿保養廠與沙工段26地號2筆土地，總金額達6.3億元，合計面積近997坪，躍居今年沙鹿區交易金額最大買家，經查買家為業界封為「沙鹿王」的富宇建設。

其中， Nissan沙鹿保養廠現址，目前仍正常營運中，該土地面積672.16坪，建物有216.72坪，建築完成日為民國47年，具備危老資格，該筆交易總價5.14億元，換算單坪約76.48萬元，是整體單價最高的交易。

太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜指出：「該地段位於台灣大道首排，緊鄰竹林國小、沙鹿高工與家樂福商圈，旁邊即是富宇光嶼的接待中心，算在商圈內有學區以及未來捷運藍線議題的點位。」

▲▼ 沙鹿保養廠,富宇 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲富宇建設買進保養廠，不僅創單價新高更躍居今年沙鹿區交易金額最大。（圖／記者陳筱惠攝）

綜觀，沙鹿區近年來人口與總戶數呈現雙重成長，2024年總人口正式突破10萬，近3年戶數增加逾5000戶，年增率達10.923%，創下歷史新高。對此，譯鑫廣告副總經理張譯升分析：「傳統屯區房價已在高原區，過去被忽略的北屯區機捷特區與沙鹿，反而有蹲低反彈的爆發力，尤其軌道經濟未來將發酵，沙鹿房市未來幾年可望穩健上行，成為置產自住雙軌並重的熱區首選。」

除了今年富宇建設交易，富宇地產（4907）在2024年10月也以逾6.02億元購入沙鹿區保成段9筆土地，總面積1924坪，單坪約31萬元，基地鄰近鹿陽國小與新光田醫院沙鹿分院，顯示富宇對沙鹿市場的長線布局與信心。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

不過相差一年時間，土地暴增2倍單價，紀光烜則指出：「沙鹿建地行情站穩3字頭，加上科技業外溢、捷運藍線、醫療園區等利多加持，建商積極卡位並不意外。但創出新高價有不少原因，包含該土地含建物，且建物有其他作用，若僅單純以土地價格來說不太符合行情，至少要5字頭才有利潤，但目前市況偏觀望，他認為，建商取得土地後不一定會立即推案，會先評估市場時機再行動。」

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」　他諷：不及格學生互抄答案

關鍵字：房地產富宇建設沙鹿區土地交易房市

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

