輝達效應太猛！　北市每3人買預售「就有1人選北投」

▲觀察5、6月北市預售交易共交易711戶，其中有34%都是由北投區貢獻。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

輝達效應太猛，觀察5、6月北市預售交易共交易711戶，其中有34%都是由北投區貢獻，總銷金額破百億元，且平均總價過4000萬元，顯示不僅是小宅產品才有買氣，整體市場都出現一波科技買盤。

根實價登錄資訊，北市5、6月預售揭露711戶，其中光是北投區就貢獻243件，比例高達34%，總銷金額超過百億元，顯示輝達效應相當顯著。

進一步觀察5、6月北投地區熱賣個案，皆位於北士科重劃區，包括「樺輝沐畇」21戶、「士科大院」 27戶、「遠雄泱玥」30戶，「達欣文萃」71戶，平均成交總價也超過4千萬元，顯示不僅是小宅產品才有買氣，整體市場都出現一波科技買盤。

▲北市各區近月預售揭露件數統計。（表／信義房屋統計）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「過去北市的重大建設開發多落在東邊的南港、北車的雙子星周邊，本來北士科買氣有點冷，但科技大廠輝達宣布落腳北市科後，拉抬當地房市的能見度與話題。」

曾敬德說：「在輝達宣布後，當天晚上就有買方購買預售案，區域內個案銷售速度加快，過去北市北區的重大建設利多數量並不多，這次輝達旋風讓成為市場關注焦點，接下來就看利多是否持續發酵與是否有擴散效應。」

創意家副總柯仲武表示，當前房市呈現「區域表現」以及「個案表現」，北士科就是區域表現的最好案例，雖然整體買氣偏觀望，但輝達利多帶動消費者信心，另外觀察在其他區域也有特定個案繳出不錯的銷售成績。

柯仲武舉例，台北市5、6月預售交易量第二名的南港區，主要就是靠指標大案「南港國際 SKYPARK」就貢獻南港區超過一半的交易量。

