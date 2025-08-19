ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

詐45億主嫌豪宅「法拍來的」　再進警局又被沒收

▲▼ 七期鳥瞰,七期,鳥瞰,台中之鑽,高樓,房市,房價,七期示意,豪宅,豪辦,商用不動產 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市首棟突破單價百萬元的頂級豪宅，1月才以9808.8888萬元成交，沒想到當初出手的年輕男子，今（14）又因非法吸金再次被檢調捕獲起訴，資料照。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

開春時，台中市首棟突破單價百萬元的頂級豪宅，中低樓層一戶因屋主涉嫌詐騙，而進入法拍市場，該物件底價9723萬元，最終以9808.8888萬元成交，沒想到當初出手的年輕男子，今（14）又因非法吸金再次被檢調捕獲起訴。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」　他諷：不及格學生互抄答案

釐清案情，2024年4月前台積電工程師林怡先離職後成立不動產公司，以年息12~18%當誘餌，被揭發為「龐氏騙局」吸金超過65億元，也獲警方偵破入獄，而其名下的頂級豪宅也隨之進入法拍市場。

2025年1月，該豪宅進入首拍，底價9723萬元，最終以9808.8888萬元成交，據參與投標的現場人士透露，當時出手共計2張標單，得標的為陳姓自然人，「該組得標人一行4人，相對年輕，且穿著『非富即貴』。」

沒想到，檢警在4月、6月及8月發動三波搜索行動後，宣布「神說國際網路股份有限公司」與「中華資金有限公司」自2021年起，透過投資說明會推銷年化報酬率高達32.14%至188.39%的「P2P標會」計畫，吸引超過3000人投入，涉案金額逾45億元。

主嫌陳姓男子化名「陳光」涉嫌詐欺，更在保險櫃內查獲現金2億多元，以及7筆房地產、5輛豪車、涉案帳戶資金與債權等，總額超過30億元。檢方依違反銀行法、詐欺取財及洗錢防制法等罪嫌，起訴包括陳姓負責人在內共8人，並聲請沒收犯罪所得全額。

▲▼ 七期鳥瞰,七期,鳥瞰,台中之鑽,高樓,房市,房價,七期示意,豪宅,豪辦,商用不動產 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲由於詐騙集團猖狂，近期不少不動產、動產的拍賣，為了防止洗錢，相關單位都會要求得標人「注記資金來源」，資料照。（圖／記者陳筱惠攝）

7筆房地產中除了有豪華商辦外，赫然看見前台積電工程師詐騙案的法拍物件，換句話說陳男年初以近億元拍下豪宅，持有不到8個月該物件又因涉案遭再度被沒收，相當令人玩味。寬頻房訊發言人徐華辰說：「犯罪集團犯罪所得被沒收後，未來確實很有機會再進法拍市場，但投標人要注意該物件很有機會會限制登記。」

另外由於詐騙集團猖狂，近期不少不動產、動產的拍賣，為了防止洗錢，相關單位都會要求得標人「注記資金來源」。

不過面對同一棟、同一戶豪宅成為詐團目標，七期資深房仲透露：「該建商品牌相當響亮，更是不少『數字科技』新貴的指定目標，但是據悉該建商在自售的時候，對於這類新錢客戶，都採取防範、敬謝不敏的態度，因此，求而不得的新貴，就會轉往法拍市場、二手交易市場取得。」

