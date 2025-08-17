ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

全台10大小宅熱區出列　中壢年成交759戶居冠

▲▼桃園房市情境。（圖／記者陳韋帆攝）

▲統計全台灣小宅交易最夯的10行政區，桃園中壢1年成交759件居冠。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

統計全台灣小宅交易最夯的10行政區，桃園中壢1年成交759件居冠，新北市則有5大行政區入榜，除了淡水，其他都是新北第一環。而榜單中價格最便宜的是台中北區，平均總價僅426萬元。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」　他諷：不及格學生互抄答案

永慶房產集團根據實價登錄資料，彙整全台近1年25坪以下小宅交易熱區前10名。其中，桃園中壢區小宅交易成交759件，奪全台之冠。新北市有5區上榜，買氣熱絡；台中的西屯區和北區，也擠進前十，熱度不輸北部行政區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「中壢區小宅交易多集中在中壢車站生活圈及機捷沿線，包括老街溪站、環北站、高鐵桃園站與桃園體育園區站周邊，生活機能完善、公共交通便利，加上捷運建設持續推進，吸引人口不斷移入。」

房價方面，陳金萍指出：「中壢區25坪以下住宅總價相對親民，平均僅約543萬元，對比雙北市入手門檻較低，也吸引不少小資族從雙北轉向中壢置產。」

▲▼ 。（圖／永慶統計）

▲近1年全台25坪以下小宅交易熱區。（圖／永慶統計）

全台小宅熱區第2~4名皆由新北市包辦，分別為中和、三重、板橋區。此外，觀察前10名的名單當中，新北市共有5區入榜，還包括第8名的淡水、第9名的新莊。

陳金萍表示：「除了淡水區外，中和、三重、板橋與新莊等區域皆屬於新北市的第一環，與台北市往來便利，且具備成熟的生活與交通機能。」

陳金萍指出：「中和區小坪數住宅主要分布於中正路、景平路周邊；三重集中在三和路、重新路沿線；板橋則以文化路一段、四川路、民生路三段為主；新莊則多落在中正路一帶。」

陳金萍說：「這些區域的小坪數住宅大多鄰近捷運站，交通便捷，平均單價落在5~6字頭，總價約在1000萬元上下，對於預算有限但又希望離市中心不遠的通勤族群而言，既能享有完善機能，又兼顧價格與地點，是相對理想的購屋選擇。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「近年新北第一環，如中永和、三重房價漲勢明顯，都陸續傳出小宅新案創新高價的消息，這也帶動中古市場房價走升，民眾能買的空間越來越小，這些區域除了有不少套房型社區夯，20~25坪的2房也是首購族的熱門選項。」

關鍵字：小宅小坪數買房房價熱區交易量永慶東森房屋

