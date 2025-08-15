搶案變慘案　台中新屋解約、賠售百萬等出場

▲曾經民眾清晨排隊卡位的建案，如今房市的熱度退去，市場情緒從「FOMO」（害怕錯過）轉為觀望。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

曾經民眾清晨排隊卡位的建案，如今房市的熱度退去，市場情緒從「FOMO」（害怕錯過）轉為觀望，近期太平新光重劃區當年的熱銷建案，一名屋主貼出將賠售百萬元待售，信義房屋專家表示銀行對利率、成數、條件尚未放寬，整體市場狀況，真正賠售的還是少數個案。

過去投資客瘋搶的案子，今年反倒變成「倒貨」熱區，搶案變慘案，其中首購蛋白熱區有「寶佳大道」之稱的太平新光重劃區，新成屋「佳福大於」，去年社區行情已經站上4字頭，不過近期一戶中高樓坪數42坪、開價1398萬元，不含車位換算單價不到35萬元，屋主過去取得成本為1498萬元，「開價」直接賠售百萬元。

當地另一案「春福康波」光2025年就有1成屋主解約不買了，總戶數172戶、已有17戶解約，比例達1成之高，讓過去只能「看得到吃不到」的FOMO首購族，終於有機會重新進場。

在地業者指出：「去年高點上車的購屋族，如今要『下車』並不容易，市場上不少已改為平轉或降價拋售，靜待接手買方出現。」

▲新成屋「佳福大於」社區行情已經站上4字頭，不過近期一戶中高樓「開價」直接賠售百萬元。（圖／記者陳筱惠攝）



信義房屋太平新興店吳俊霆分析：「近期確實因為很多卡在第2戶、第3戶的購屋族面臨到限貸困擾，過去2房1200萬元買不到，如今市場陸續釋出，另外也觀察到以前的剛需需求2~3房客群更觀望，反而低總價套房或是高總價店面，因沒有資金缺口反而有支撐。」

不過吳俊霆也說：「銀行對利率、成數、條件尚未放寬，整體市場狀況，真正賠售的還是少數個案，不是常態，大部分屋主沒到一定要賠錢賣。」

而在高點搶進的「秒殺案」如今轉手難度大，必須面對價格與持有成本的雙重壓力，所以房價降價相對明顯，自住客現在若打算趁勢進場，「可以從實價登錄打8-9折開始談」，一名業界人士建議，雖然目前房價鬆動，但每個區域與產品線的表現差異很大，現在買房挑地段還要買品牌，若品牌建商的市中心案，仍保有一定抗跌性。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」 他諷：不及格學生互抄答案



