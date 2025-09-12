北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

▲遠雄泱玥享有台北市稀有的第一排水岸景觀及無堤水岸。

步入一個空間，如何能像陳年美酒般，隨著時間淬鍊出更深邃的風味，又如何能讓人們在紛擾的城市生活中，尋得一處讓時間沉澱、身心放鬆的靜謐之地，在台北市中心，被譽為「讓時間下來的地方」遠雄泱玥開放57坪樣品屋，邀請主持人吳怡霈、空間設計師Erik與蘇格蘭頂級威士忌大摩品牌大使Ken，透過空間設計與威士忌品味的對話，展現這座水岸建築如何讓時間慢下來，成為真正與生活對話的居住空間。

▲遠雄泱玥開放57坪樣品屋，邀請主持人吳怡霈、空間設計師Erik與蘇格蘭頂級威士忌大摩品牌大使Ken，透過空間設計與威士忌品味的對話。

遠雄泱玥享有台北市稀有的第一排水岸景觀及無堤水岸，透過大面落地窗將層次分明的城市景致與遠山盡收眼底。主持人吳怡霈一踏進樣品屋便被窗外水岸景色深深吸引，「這裡的窗景不只是綠意與水岸，而是更有層次分明的城市景致與遠山」，在寸土寸金的台北市，能夠擁有一片如此開闊的水岸景致，實屬難得的奢華，更令人驚豔的是，從樣品屋內遠眺，不僅能見到城市地標101，眼前更是一片綠意盎然的景觀。

遠雄泱玥的一大特色，即在於其驚人的低樓層視野，主持人指出，一般建案若想欣賞到絕美河岸風光，往往需要攀升至高樓層，但在遠雄泱玥即使是二樓，也能擁有完整的河岸視野，這份「得天獨厚」的地理環境，讓遠雄泱玥在眾多建案中脫穎而出，展現其稀有且無可取代的價值。

▲建築師巧妙地開設了許多最大化的窗戶，將窗外景色框成一幅幅流動的畫作，隨著時間流轉都會有不同的景致。

空間設計師Erik表示，這份來自大自然的饋贈，最初即體現在建築師的設計理念中，建築師巧妙地開設了許多最大化的窗戶，將窗外景色框成一幅幅流動的畫作，Erik解釋：「你這樣看它是不是就像一個很大的畫框，其實在各個空間，對外就像一幅畫一樣。」這些畫作不僅隨著時間流轉、季節更迭展現不同風貌，更與河岸的波光粼粼一同，將水岸景觀引入室內，讓空間與自然形成一體。

▲在空間規劃上，Erik強調生活的尺度與彈性，搭配可彈性變化的傢俱，讓每一個家庭可以依照自己的節奏，自由安排互動與交流的方式。」。

遠雄泱玥的建築本身即傳達了「開闊的無界感」，為了延續這份流動感，室內設計在家具配置上也特別著重於強化與室外的連結，在空間規劃上，Erik強調生活的尺度與彈性，「方正開闊的客餐廳還有共享中島，搭配可彈性變化的傢俱，讓每一個家庭可以依照自己的節奏，自由安排互動與交流的方式。」特別值得一提的是三座陽台的設計，讓空間與戶外呼應，居住者得以走出戶外，感受河岸吹拂而來的徐徐微風，主臥的獨立陽台更像一間高級飯店套房，無論冥想、閱讀、靜坐看景，都能讓人暫時抽離日常，找到內在的節奏，Erik最喜歡的則是主衛浴空間，三面採光、設有獨立浴缸，還有專屬的私有陽台，泡澡時望向窗外的水岸與天光，感受水氣、自然光、風與景色的交融，是一種真正屬於自己的靜謐時刻。

▲三座陽台的設計，讓空間與戶外呼應。

在遠雄泱玥如此雅緻的空間裡，品味頂級威士忌無疑是錦上添花，大摩威士忌品牌大使Ken帶來了「大摩亞歷山大三世紀念款威士忌」與大家分享，這款以國王為名的酒款，完美呼應了空間的奢華氛圍。

▲大摩亞歷山大三世紀念款威士忌經過多種酒桶熟成。

「這支King Alexander III經過多種酒桶熟成的單一麥芽威士忌，從美國波本桶、西班牙雪莉桶、葡萄牙波特馬德拉、義大利的馬莎拉，一直到法國的卡本內蘇維翁的紅酒橡木桶，每一種橡木桶都為它賦予了不同層次的風味。」Ken形容這款威士忌在品飲時，會讓人有種「忘記時間」的感覺，恰好與遠雄泱玥所營造的氛圍不謀而合。主持人也提到，Eric的空間設計充滿了許多不同的小細節，共同組合成一種奢華的生活感受，而大摩亞歷山大三世同樣是經過多重「巧思」與「結合」才得以成就，這使得兩者在此處的相遇顯得極為契合。

▲中島吧台塑造成像船的造型，帶有溫潤的感覺。

Erik在設計中島吧台時，刻意將其塑造成「有一點像船的造型」，不是銳利分明的線條，Eric解釋道：「就像威士忌一樣，它其實是一種比較溫潤的口感。」因此，他希望這個吧台也能以一種「很溫潤的方式」融入環境，將室外的天光、河水「映射」進室內空間，這份設計背後，是Eric與團隊在空間中不斷「觀山、觀海、觀天」後，才得以整理出的精華。

▲遠雄泱玥將室外的天光、河水「映射」進室內空間。

Ken也指出，大摩酒廠的地理位置與遠雄央月有著異曲同工之妙。大摩酒廠前方是著名的克羅馬蒂海灣，而遠雄泱玥前方則是「美麗的河景」，後方則是「陽明山」，這種坐擁水岸、背倚山林的得天獨厚環境，無論是釀酒或是生活，都顯得彌足珍貴，遠雄泱玥與大摩威士忌共同強調了「時間」的重要性，生活有了「留白」，有了層次，不斷讓人可以更放鬆細細品味。

▲遠雄泱玥空間的設計與稀有景觀完美結合。

▲希望每一位住戶都能在這片水岸之中， 找到屬於自己的呼吸節奏。

主持人認為「回到家裡放鬆、步調越慢，其實可以得到越多能量與回饋」，環境一定會影響生活的步調，遠雄泱玥離城市很近，又可以讓你切換到很舒心的狀態， 遠雄泱玥不僅提供了一處居所，更提供了一種追求生活深度、享受奢華慢活的體驗。

▲遠雄泱玥與水岸景緻融為一體。

遠雄泱玥

