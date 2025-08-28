蛋黃區全新社宅搶破頭　卡位明星學區申請爆5倍量

▲國家住都中心釋出延吉好室社宅，因蛋黃區、明星學區加持，申請量爆增，網友直呼中籤是挖到寶。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國家住都中心下半年陸續招租5案社宅，其中，北市松山區「延吉好室」是這波中央社宅招租最受矚目的焦點，160 戶正在收尾完工的新成屋，位於北市蛋黃區光復南路32巷燙金地段，大巨蛋、松菸文創園區就在旁邊，走路至捷運國父紀念館站約10分鐘，專家直呼，周邊生活機能與交通條件可謂「天花板」等級。而雙寶家庭屬於「優先戶」資格，可享租金以市價打6折優惠，中籤者於2026/1/1入住新家。

國家住都中心自8/8開放申請3案社宅，目前最夯的就是延吉好室，據國家住都中心內部統計，一週以來，延吉好室爆出平日均件的5倍申請量，掀起網友熱議「如果中籤真是挖到寶，給我好運吧！」專家評估延吉好室的2大優勢。

▲北市松山區「延吉好室」是社宅招租最受矚目的焦點，總戶數160 戶，進入收尾完工階段。

1、拿下明星學區門票

「我們對於居住的3大核心效用就是區位便利性、房屋品質及增值潛力，而社宅可用低成本住在市中心，滿足前2項條件，讓荷包吃緊的小資族租屋也划算。」阿宅地產雙碩士顧問蕭大立觀察，延吉好室屬於雙敦學區，也就是敦化國小、敦化國中，中籤入住設籍，可預先卡位額滿學區，更是雙寶家庭的首選。

蕭大立以敦化國小為例，114學年度最後設籍日為109/11/11，回推至少要設籍5年以上，才有資格入學敦化國小，而敦化國中的租屋設籍限制，必須是孩子和父母連續租屋並居住於此，且設籍達6年以上，才能取得敦中門票，「中央社宅對雙寶家庭視為『優先戶』資格，審核通過續租，最長可租12年，能滿足明星學區限制門檻，也難怪申請量爆增。」蕭大立說。

2、取得成本低，居住CP值高

雙寶家庭能以相對低廉的租金住進北市蛋黃區松山區，盡享交通、教育、生活便利。再以在地房價和租金差異比較，延吉好室2房房型的租金為18,910元～39,990元，以一般戶的最高租金39,990元計算，等於是住在蛋黃區，每月租金支出4萬有找，雙寶家庭達優先戶資格，入住2房房型可享二級租金28,390元～30,000元。

而若在當地買屋，以實價登錄該區域近1年的中古電梯大樓行情來看，每坪均價110萬元～120萬元，買入權狀坪數30坪的2房房型、中古電梯大樓，總價要3,600萬元，銀行貸款7成是2,520萬元，自備款要準備1,080萬元，以房貸利率2.7％、無寬限期、貸款30年本利均攤計算，每月房貸還款達10萬2,211元，因此專家認為租比買划算。



