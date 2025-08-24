ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

3類族群看過來！　社宅懶人包必收

租屋族手刀衝2／3類族群看過來！　社宅懶人包必收

▲坊間有公辦社宅、民間社宅等3種選擇，租屋族可評估自身需求租好宅。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

由政府興建管理的公辦社宅，分為國家住都中心推動的中央社宅、各地方政府主導建造的地方社宅，並且執行招租營運，近年大量推出社宅，屋況新，入住後享全新設備，租金還能打8折起跳，只不過，平日要勤刷網站公告、準備申請文件、苦等中籤，都耗費時間，租屋族也可主動出擊，善用民間房東釋出的「包租代管」社宅物件，免抽籤，看屋喜歡就簽約承租，審核通過即可入住。

「租屋族最在意的是租金和標準配備，而中央社宅提供的硬體配備較完善，適合一卡皮箱就入住。」阿宅雙碩士地產顧問蕭大立建議，3類族群可善用3大社宅的條件。

1、一卡皮箱入住，申請中央社宅

中央社宅的案場公設完整，多位於新興重劃區，區域規劃完整，例如林口世大運選手村、新店央北等社宅，基地面積廣大，前者興建3,479戶，是全國最大的社宅，後者提供1,070戶，並結合公益設施，包括托嬰中心、診所、日照中心、住戶集會空間等，「便利商店更是基本配備，住進中央社宅，幾乎能包辦生活大小事。」蕭大立說。

國家住都中心興建的中央社宅，硬體配備較完善，蕭大立舉例，室內已配備冷氣、瓦斯熱水器、電磁爐或瓦斯爐、抽油煙機等基本家電，「住戶在簽約入住後，不必自行添購安裝家電，省下一筆可觀的費用，輕鬆入住新家。」

國家住都中心董事長花敬群也強調，今年首度開放跨區申請，符合資格的民眾，可跨縣市多處申請社宅。假設小玲設籍於新北市，在台北市工作，且符合資格認定，便能同時申請「延吉好室」及「林口世大運選手村」這2處社宅，經抽籤皆中籤，則選擇1處社宅簽約入住。

2、注重便利生活圈，首選地方社宅

相較於入住中央社宅大型社區應有盡有，而地方政府的土地取得較受限，有些社宅規劃較簡單，但地方社宅最大的優勢，是坐落在熱門地段或交通便利之處。

例如北市府推出的信義區廣慈社宅、萬華區的福星社宅等，前者鄰近捷運象山站，目前淡水信義線正趕工增設東延段的廣慈站，而後者則位於西門町的萬華運動中心旁邊；以廣慈社宅周邊中古屋房價每坪90萬元來看，中籤後以月租金27,600元入住新成屋2房房型，可說是高CP值的宜居熱點，「平日上班、假日逛街都很方便，節省交通時間。」蕭大立說。

3、不想等抽籤，民間社宅自由選

目前公辦社宅僧多粥少，高度供不應求，整體中籤率僅1～2成，以國家住都中心第2季剛結束的2案中央社宅來看，北市「萬華安居」中籤率僅6.8％，新北三重的「五谷好室」社宅為7.5％。

若不想苦等中籤耗費時間，租屋族也可主動出擊，善用市面上由民間房東釋出的「包租代管」社宅物件，只要在591租屋網、樂屋網、租租通等租屋平台，依據所在位置、自身需求，多標註「社宅」字樣，有助於找到適合物件。

不想苦等抽籤耗費時間，租屋族可善用市面上由民間房東釋出的「包租代管」社宅物件。（翻攝台北市社會住宅青年創新回饋計畫臉書）

▲不想苦等抽籤耗費時間，租屋族可善用市面上由民間房東釋出的「包租代管」社宅物件。

包租代管業者指出，民間社宅的租約採1年1約，每年都要重新審核資格，租約依規定必須做公證，公證費用依各縣市3,000元～4,500元不等，由政府補助。


3類族群看過來！　社宅懶人包必收

