想買淡海新市鎮　在地人勸退「被搞到心態崩潰」！只適合4類人住

▲原PO考慮淡水的房子。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房是一筆龐大的開銷，需要考慮的條件很多樣，包括地段、價格、坪數、生活機能等等，就有網友表示，預計明年底要買房，目前考慮淡海新市鎮的房子，想聽聽過來人的建議。對此，信義房屋專家表示，明年淡海大橋就會開通，先買預售屋，明年入住差不多，而且又是雙北重劃區中相對便宜的，有喜歡可以入手。

有網友在Dcard發文，計劃於明年購屋，正考慮購買淡海新市鎮的預售屋，好奇詢問「有人買了之後後悔嗎？希望可以聽聽看大家的分享。」

貼文引來熱烈討論，不少網友直言「通勤是硬傷」，「光是進台北市就頭痛，未來轉手也比較不利」、「輕軌速度超慢又不規劃直達車，導致一堆住戶騎機車到紅樹林站搭紅線」、「天氣和交通非常的糟被濕冷、發霉搞到心態崩潰，捷運輕軌進市區很久，通勤開車也是塞爛」、「現在淡水的交通建設對淡海只是些微加分，得利的主要還是舊淡水市區」。

不過也有人認為，若低價入手其實不錯，「先求有再求好，台北真的買不下去，即便工作在台北，通勤距離遠，天氣差，這買之前都有想到，所以目前不後悔」、「淡水新市鎮居民在此（剛住滿一年），與男友不才，薪水只負擔得起新市政的房價，但我們很想有自己的空間，就只能捨棄掉很多，到現在通勤內湖上班一年，我還是覺得爆累，但下班假日在自己的小窩真的蠻爽的。」

▲淡海新市鎮。（圖／資料照）

還有網友點出，4類人最適合買淡水，「只適合WFH/退休族+日常也不太出門+潮濕耐受度高」、「1.職業：在淡水上班的人、工作時間彈性的人、上夜班的人；2.家庭結構：有小孩的家庭、退休族；3.經濟：預算有限的人（有錢當然買台北）；4.生活習慣：喜歡山水美景悠閒步調的人，如果喜歡常常逛街、購物、逛百貨公司的人恐怕不適合。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，明年淡江大橋就會開通了，交通方面會改善很多，也可以親自走一遍，看自己能不能接受，另外，冬天會是一大挑戰，因為又濕又冷，也許可以先在附近租房子，住半年試試看。

曾經理坦言，對預算有限的族群來說，淡水房價相對雙北親民，加上大多是新房子，具有明顯吸引力。