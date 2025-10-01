一家三口擠20坪「轉身就撞到」1原因堅持換房：買在高點沒關係

▲夫妻想換房的原因讓得勝老闆很感動。（圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

房市受多重因素影響進入冷靜期，大家都擔心買在高點，遲遲不敢出手，18年資深房仲「得勝老闆」指出，有對夫妻原本擠在20幾坪的小兩房，即便房價可能會再跌，但能堅持今年買房，因為擔心小孩上大學後就會離開家，想趁一家三口還可以生活在一起時，換一個更大的房子，舒服地住在一起，讓他很感動。

得勝老闆在Instagram「得勝老闆教買房」貼出影片，房市價格漸漸跌了，大家都擔心買在高點，抱持觀望態度，但有對夫妻堅持「今年非買不可」，他起初感到納悶，但深入了解後完全認同。

得勝老闆指出，客戶是一對夫妻，一家三口擠在不到20坪的小兩房，住了許多年，上廁所要一個催一個排隊，廚房轉個身就撞到人，夫妻直言「再不換房，孩子很快就上大學搬走了」，全家人一起生活的時間就這麼幾年，不想要再等了，決定今年就要換一間更大的房子。

得勝老闆表示，本來以為夫妻檔是怕房價漲，想要趁現在便宜先買，後來才發現，這對夫妻更看重的是情感，「他們只是想要趁一家人還能夠一起吃飯、聊天、鬧在一起的時候，讓全家人住得更舒服一點」。他感嘆直呼「這才是大多數人真正買房的理由。」

得勝老闆強調「適合自己的就是最好的」，預算有限的人，的確可以慢慢存錢繼續觀望，若是想要換房提高生活品質，這兩年是不錯的入手時機點。

本文獲得「得勝老闆」授權轉載。