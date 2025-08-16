ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

13年回憶掰了！全台唯一麗寶百貨「8／31熄燈」　秀泰、湯姆熊全撤

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲板橋麗寶百貨廣場。（圖／翻攝自Google Maps）

記者閔文昱／綜合報導

全台唯一的「麗寶百貨廣場」（Hi Mall）將在營運13年後走入歷史。麗寶集團證實，位於板橋新板特區、鄰近三鐵共構的這棟地標建築，將於8月31日正式結束營業，轉型為以商辦為主的新大樓。這也意味著，館內的板橋秀泰影城與湯姆熊歡樂世界將同步熄燈，陪伴在地居民逾十年的休閒娛樂場域即將畫下句點。

麗寶百貨廣場2013年以10億元投資打造，主打18至35歲年輕族群，當時引進秀泰影城、湯姆熊、奧斯丁夢想樂園及王品集團餐飲品牌，曾是新板特區的新興亮點。然而，儘管坐落黃金地段，卻長期受大遠百、遠百中山與環球購物中心板橋車站店等百貨環伺影響，人潮難以持續聚集。近期館內大幅撤櫃，「Bye Bye Sale」特賣全面展開，最低下殺三折，商場氣氛已瀰漫告別意味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於突如其來的熄燈，麗寶百貨發聲明表示，將於8月底啟動「建築更新計畫」，透過升級與空間再優化，轉型為商辦大樓，同時在最後營業前舉辦品牌拍賣活動，感謝消費者多年支持。聲明中也提到，「期待在新的階段，以全新面貌再與市民朋友見面。」

不少板橋居民對此消息感到不捨，也有網友感嘆「又一個青春回憶沒了」。雖然百貨熄燈，但專家指出，該地段因交通優勢與發展潛力，未來轉型為商辦仍具市場價值。

關鍵字：麗寶百貨Hi Mall熄燈秀泰湯姆熊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

13年回憶掰了！全台唯一麗寶百貨「8／31熄燈」　秀泰、湯姆熊全撤

全台唯一的「麗寶百貨廣場」（Hi Mall）將在營運13年後走入歷史。麗寶集團證實，位於板橋新板特區、鄰近三鐵共構的這棟地標建築，將於8月31日正式結束營業，轉型為以商辦為主的新大樓。這也意味著，館內的板橋秀泰影城與湯姆熊歡樂世界將同步熄燈，陪伴在地居民逾十年的休閒娛樂場域即將畫下句點。

2小時前

電梯3房翻修　「房東降3000元」仍租不出去！內行曝2關鍵原因

有網友指出，親戚出租一間土城三房的電梯大樓，雖然有不少人來看房，但始終沒有順利成交，於是親戚降了3000元，不過仍然租不出去，不禁好奇「租不出去，唯一途徑就是降價嗎？」對此，信義房屋專家表示，租屋地點非常重要，而且三房的主要客群是家庭，租金相對比較高，「不是那麼好租。」

3小時前

陳傑鳴／履保不是護身符　注意三點降低風險

房市低迷，爛尾樓風暴來襲，民眾該怎麼自保？靠預售屋履保有用嗎？近年營建成本大增，對建商本就是壓力，加上去年下半年以來，全台房市買氣低迷不振，讓建商壓力更是大。

9小時前

皇翔獵地苦陷3大案　董娘幕後操盤「整合卡關地」

大台北地區土地寸土寸金，不論是素地開發、或是都更合建，都有一定難度。即便是曾列「營建五虎將」的皇翔建設（2545），都曾鬧出不少爭議，甚至有開發案卡關多年才露曙光。如中山站聯開案拖11年才確定分配比例、民權西路站旁遇上「33坪卡百億都更案」窘境、板橋光正街和國光路一帶的都更案，過去也曾與老軍醫余雲烈爆出糾紛。

12小時前

信義豪宅「賣14年還有百億餘屋量」　上市建商踢鐵板

皇翔（2545）在豪宅市場大踢鐵板，信義區豪宅「皇翔御琚」已成為屋齡14年的「中古屋」，卻還有上百億元餘屋量，專家分析有3大滯銷關鍵原因，其中就包括品牌力不符頂級豪宅市場。不過，皇翔近年布局一般住宅大有斬獲，去年營收重返百億元創8年新高。

12小時前

房價要崩了？王浩宇預言「快要看到7折」：不是恐怖，是世界末日

民進黨前桃園市議員王浩宇15日在臉書發文指出，台灣近期預售屋市場出現劇烈變化，部分縣市的銷售量甚至下滑高達89％，並推測快要可以看到7折的房價。

8/15 21:28

中國房東「日本狂漲租金2倍」住戶反彈掀風波！律師揭背後法律差異

最近，日本媒體熱議外國資金湧入日本房地產。一名中國籍房東接手東京出租公寓後，打算將租金調高兩倍，引發社會輿論。專家認為，這與中日租屋法律觀念差異有關，日本的《借地借家法》保障房客權益，而中國沒有類似法律規範。

8/15 19:49

皇普砸13億買下大雅在地20年超市　曝：租約剩2年

皇普（2628）今年迎來史上最大交屋潮，法人估完工案量達200億元。今（15日）公告以約13億元購入台中大雅「喜美超市大雅店」建物土地，在明年就符合危老資格，租約則是到2027年，這也是皇普前進台中的第三案。

8/15 19:23

高盛：美房市下半年淪「全國經濟最弱環節」　受3大關鍵因素影響

高盛（Goldman Sachs）近日發布報告指出，美國房地產市場在2025年下半年將持續成為整體經濟表現中的「最弱一環」，受到高利率、供給不足與需求疲軟等多重因素拖累。該行預估，美國全年房價僅將上漲約3.2%，顯示市場動能依舊疲弱，部分地區甚至可能出現價格下跌情況。

8/15 19:09

近雙捷預定地！「永富好室」動土了　2029完工

位於台中市太平區的「永富好室」社會住宅在6月27日舉行動土典禮，這也是中央在台中啟動的第11處社宅，全案由中央全額投資共9億8,450萬元，預計2029年完工後可提供160戶居住單元。

8/15 18:22

爸爸回家第一抱是誰？女兒爭輸媽媽崩潰大哭

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

搶案變慘案　台中新屋解約、賠售..

信義豪宅「賣14年還有百億餘屋..

皇普砸13億買下大雅在地20年..

13年回憶掰了！全台唯一麗寶百..

房價要崩了？王浩宇預言「快要看..

皇翔獵地苦陷3大案　董娘幕後操..

70年廢墟8600萬成交　新屋..

新北2區預售交易量暴跌9成　三..

裝潢公司將「游泳池改成辦公室」..

趁便宜買預售屋「先租人再自住」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

13年回憶掰了！全台唯一麗寶百..

電梯3房租不出去「房東降300..

陳傑鳴／履保不是護身符　注意三..

皇翔獵地苦陷3大案　董娘幕後操..

信義豪宅「賣14年還有百億餘屋..

房價要崩了？王浩宇預言「快要看..

中國房東日本漲租！2國法律差異..

皇普砸13億買下大雅在地20年..

高盛：美房市下半年淪「全國經濟..

近雙捷預定地！「永富好室」社宅..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366