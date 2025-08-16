13年回憶掰了！全台唯一麗寶百貨「8／31熄燈」　秀泰、湯姆熊全撤

▲板橋麗寶百貨廣場。（圖／翻攝自Google Maps）

記者閔文昱／綜合報導

全台唯一的「麗寶百貨廣場」（Hi Mall）將在營運13年後走入歷史。麗寶集團證實，位於板橋新板特區、鄰近三鐵共構的這棟地標建築，將於8月31日正式結束營業，轉型為以商辦為主的新大樓。這也意味著，館內的板橋秀泰影城與湯姆熊歡樂世界將同步熄燈，陪伴在地居民逾十年的休閒娛樂場域即將畫下句點。

麗寶百貨廣場2013年以10億元投資打造，主打18至35歲年輕族群，當時引進秀泰影城、湯姆熊、奧斯丁夢想樂園及王品集團餐飲品牌，曾是新板特區的新興亮點。然而，儘管坐落黃金地段，卻長期受大遠百、遠百中山與環球購物中心板橋車站店等百貨環伺影響，人潮難以持續聚集。近期館內大幅撤櫃，「Bye Bye Sale」特賣全面展開，最低下殺三折，商場氣氛已瀰漫告別意味。

對於突如其來的熄燈，麗寶百貨發聲明表示，將於8月底啟動「建築更新計畫」，透過升級與空間再優化，轉型為商辦大樓，同時在最後營業前舉辦品牌拍賣活動，感謝消費者多年支持。聲明中也提到，「期待在新的階段，以全新面貌再與市民朋友見面。」

不少板橋居民對此消息感到不捨，也有網友感嘆「又一個青春回憶沒了」。雖然百貨熄燈，但專家指出，該地段因交通優勢與發展潛力，未來轉型為商辦仍具市場價值。