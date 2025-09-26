結婚買不起房！小叔要求「借住婚房」　全場喊不要：別挑戰人性

▲一名已婚女網友上網吐苦水，表示小叔今年想與女友結婚，因買不起房，希望他們能把現在住的婚房「借他住幾年」，然後他們搬出去租屋。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

婚姻是人生大事，談論婚姻時帶有一些物質基礎也無可厚非。不過，若是為了親人的結婚為難到自己，就可得多思量思量了。近日就有一名已婚女網友上網吐苦水，表示小叔今年想與女友結婚，對方家長卻要求「有房才能嫁」。小叔買不起房，於是找上自己的丈夫，希望能把夫妻倆結婚時貸款買下的婚房「借他住幾年」，而她老公也覺得「沒什麼大不了」，只有她堅決不同意，搞得自己好像壞人。狀況曝光後，網友一面倒支持這名女網友，表示「請神容易送神難」，小叔夫妻住久了要他們離開可就麻煩了。

一名已婚女網友在臉書粉專「靠北婚姻」發文抱怨，表示自己跟老公結婚4年了，夫妻倆現在住的婚房，是當初結婚時雙方家裡一起出頭期款買的，裝修費用幾乎都是她出，如今夫妻倆一起每個月還房屋貸款。

原PO指出，老公的弟弟希望今年能和交往3年的女友結婚，對方家長卻要求「有房才能嫁」，老公家裡暫時買不起房，於是把主意打到了夫妻倆的婚房上，跟他們商量能否讓小叔與女友婚後先住進他們的婚房，以此應付過去女方家庭的要求。夫妻倆人則出去租房住，小叔與他女友再每個月交房租給夫妻倆，「等他們存到買房錢再搬走」。原PO抱怨，老公對此表示無所謂，認為反正夫妻倆沒有小孩，搬出去只是「換個地方住」，但她卻堅決不同意！

文章曝光，引起網友熱烈討論。眾多網友一面倒的表示支持原PO堅持拒絕到底：「住久了要叫他們離開很難了，真的不要借，後續很麻煩！」「做老婆的妳請捍衛好自己門前的一畝三分地，別讓小叔霸佔，也別太高估人性。俗話說:冷不靠燈，窮不靠親。世泰炎涼，婚姻裡每一條路都是領悟」、「我爸爸當初覺得應該孝順，買房子讓爺爺奶奶住，結果大伯一家仗著奶奶疼愛偷搬去住，後來我爺爺奶奶還直接要求我們把房子過戶給大伯……不要挑戰人性，人都是貪婪的」、「能說出這個要求的都看似自私的，一住下來一直買不起房那怎麼辦？」「這絕對是一個無底洞，他們現在說是會付房租，住進去了肯定會找一百個理由抵賴，然後就死也不肯搬走了。」

還有不少網友直指原PO老公是「豬隊友」：「妳老公真的是豬隊友！一點也不尊重妳，而且小叔結婚沒有房子關你們什麼事，打腫臉充胖子，千萬不要答應，後面有妳受的」、「最大問題是老公，他智商有問題。」

還有網友一針見血指出原PO不同意完全站得住腳：「一、租房子時包個紅包給房東說明，幫忙演個戲，細節打點好，一樣過得去。二、既然房子是女方家長也有出，就不是男生一個人說了算。三、別人結婚搞不定父母是別人的事，妳老公就不怕借房子這事惹怒妳父母？」

