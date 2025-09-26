ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

結婚買不起房！小叔要求「借住婚房」　全場喊不要：別挑戰人性

一名已婚女網友上網吐苦水，表示小叔今年想與女友結婚，對方家長卻要求「有房才能嫁」。小叔買不起房，於是找上自己的丈夫，希望能把夫妻倆結婚時貸款買下的婚房「借他住幾年」，讓她苦惱不已。（示意圖／翻攝unsplash）

▲一名已婚女網友上網吐苦水，表示小叔今年想與女友結婚，因買不起房，希望他們能把現在住的婚房「借他住幾年」，然後他們搬出去租屋。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

婚姻是人生大事，談論婚姻時帶有一些物質基礎也無可厚非。不過，若是為了親人的結婚為難到自己，就可得多思量思量了。近日就有一名已婚女網友上網吐苦水，表示小叔今年想與女友結婚，對方家長卻要求「有房才能嫁」。小叔買不起房，於是找上自己的丈夫，希望能把夫妻倆結婚時貸款買下的婚房「借他住幾年」，而她老公也覺得「沒什麼大不了」，只有她堅決不同意，搞得自己好像壞人。狀況曝光後，網友一面倒支持這名女網友，表示「請神容易送神難」，小叔夫妻住久了要他們離開可就麻煩了。

一名已婚女網友在臉書粉專「靠北婚姻」發文抱怨，表示自己跟老公結婚4年了，夫妻倆現在住的婚房，是當初結婚時雙方家裡一起出頭期款買的，裝修費用幾乎都是她出，如今夫妻倆一起每個月還房屋貸款。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，老公的弟弟希望今年能和交往3年的女友結婚，對方家長卻要求「有房才能嫁」，老公家裡暫時買不起房，於是把主意打到了夫妻倆的婚房上，跟他們商量能否讓小叔與女友婚後先住進他們的婚房，以此應付過去女方家庭的要求。夫妻倆人則出去租房住，小叔與他女友再每個月交房租給夫妻倆，「等他們存到買房錢再搬走」。原PO抱怨，老公對此表示無所謂，認為反正夫妻倆沒有小孩，搬出去只是「換個地方住」，但她卻堅決不同意！

文章曝光，引起網友熱烈討論。眾多網友一面倒的表示支持原PO堅持拒絕到底：「住久了要叫他們離開很難了，真的不要借，後續很麻煩！」「做老婆的妳請捍衛好自己門前的一畝三分地，別讓小叔霸佔，也別太高估人性。俗話說:冷不靠燈，窮不靠親。世泰炎涼，婚姻裡每一條路都是領悟」、「我爸爸當初覺得應該孝順，買房子讓爺爺奶奶住，結果大伯一家仗著奶奶疼愛偷搬去住，後來我爺爺奶奶還直接要求我們把房子過戶給大伯……不要挑戰人性，人都是貪婪的」、「能說出這個要求的都看似自私的，一住下來一直買不起房那怎麼辦？」「這絕對是一個無底洞，他們現在說是會付房租，住進去了肯定會找一百個理由抵賴，然後就死也不肯搬走了。」

還有不少網友直指原PO老公是「豬隊友」：「妳老公真的是豬隊友！一點也不尊重妳，而且小叔結婚沒有房子關你們什麼事，打腫臉充胖子，千萬不要答應，後面有妳受的」、「最大問題是老公，他智商有問題。」

還有網友一針見血指出原PO不同意完全站得住腳：「一、租房子時包個紅包給房東說明，幫忙演個戲，細節打點好，一樣過得去。二、既然房子是女方家長也有出，就不是男生一個人說了算。三、別人結婚搞不定父母是別人的事，妳老公就不怕借房子這事惹怒妳父母？」

延伸閱讀
國企女出納吞公款逾3千萬！全拿來「抖內」男主播　被抓時只剩3千5
87歲書畫巨匠爆婚變！傳小50歲嬌妻背叛　勾結情夫盜20億畫作
原始連結

關鍵字：周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

女花1700萬買房剛交屋！裝潢師傅跑錯樓層　她家牆壁被拆了

中國大陸浙江杭州一名女子砸下400萬人民幣（新台幣約1700萬元）買房，沒想到還沒入住，家裡的一面牆卻憑空消失。她事後才知道，原來是樓上住戶找來的裝潢師傅走錯門，誤把她家的牆給砸了，氣得她大喊「電視裡的劇情居然發生在我身上！」

7小時前

基隆45年老社區「危樓黃單」！81％住戶點頭　最快明年底重建動工

基隆市仁愛區光華里成功一路一帶的「聯宏社區」，因屋齡高達45年，加上地下室結構出現鋼筋外露與外牆磁磚剝落等問題，去年4月地震後受損更加明顯，市府鑑定後已張貼危險建物黃單。如今已有81%住戶簽署同意書，基隆市政府將啟動公辦都更程序，並協助進行海砂屋檢測，預計今年底前完成鑑定，最快可在明年第4季確認由哪一家建商承接重建。

8小時前

結婚買不起房！小叔要求「借住婚房」　全場喊不要：別挑戰人性

婚姻是人生大事，談論婚姻時帶有一些物質基礎也無可厚非。不過，若是為了親人的結婚為難到自己，就可得多思量思量了。近日就有一名已婚女網友上網吐苦水，表示小叔今年想與女友結婚，對方家長卻要求「有房才能嫁」。小叔買不起房，於是找上自己的丈夫，希望能把夫妻倆結婚時貸款買下的婚房「借他住幾年」，而她老公也覺得「沒什麼大不了」，只有她堅決不同意，搞得自己好像壞人。狀況曝光後，網友一面倒支持這名女網友，表示「請神容易送神難」，小叔夫妻住久了要他們離開可就麻煩了。

8小時前

惡房東走開！內政部推免費法扶「2條件」律師費全免

房客注意了！9月30日起民眾如果遇到租屋糾紛可向內政部提供的「法律扶助基金會申請免費法律訴訟扶助服務」申請免費法扶服務，透過司法途徑爭取租屋權益。

8小時前

愛山林祝文宇捐500萬助花蓮　豐邑召集設備送災區

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流，洪水與泥流湧入社區，導致當地嚴重受創。除了政府與軍方投入救援，民間企業與善心人士也相繼伸出援手。包含愛山林建設公司董事長祝文宇個人捐助500萬元，豐邑集團則是緊急調度50台單輪車與10台高壓沖洗機送至災區。

9小時前

新青安被酸「糖衣毒藥」　一票搖頭突破盲點：承認很難嗎？

新青安政策上路後，不少人認為幫助年輕人圓了買房夢，但也有聲音指出，實際上卻成了推升房價的助燃劑。就有網友轉述在官股銀行工作的友人感想，直言新青安讓許多人在高點進場，如今不僅面臨資產縮水，還要承受沉重還款壓力，心情也隨之受影響，最後不是付違約金認賠，就是只能咬牙硬撐。

9小時前

【廣編】房價逆勢抗跌！聖得福建設＆創意家行銷揭秘：地段與品質才是保值關鍵

台北市國門核心迎來重要里程碑，由聖得福建設與創意家行銷聯手推出的西區門戶指標都更案「首岳」，於9月26日舉行鋼構上樑典禮，展現西區門戶計畫新高度。聖得福建設一直是推動台北市都更的成功領航者，「首岳」更是台北市西區都更歷史中的重要典範。

9小時前

台中「冷市熱案」5案賣170億　在地：只有1案買得起

台中預售市場成交大減，以最具指標性的北屯區為例，去年上半年成交3260筆，2025年同期卻只剩602筆，簡直是腰斬再腰斬。不過在冷清市況中，像是勤美、雙橡園、櫻花、順天，以及興富發的商辦等五大案，就合計衝出高達170億元的成績。

9小時前

台積電供應鏈重壓林口　洋基企業總部進駐「福樺中央大樓」

專精高科技廠機電整合工程，股票上市企業洋基工程（股票代號：6691）。受惠台積電擴廠，以及承攬ASML於林口新北國際AI+智慧園區的新廠統包工程。大單在手，營運前景展望樂觀。據臺灣證券交易所公開資訊觀測站公告，洋基工程向福樺建設購置辦公室，即為林口文化二路上的「福樺中央大樓」。

9小時前

新家驚見有墓碑　地下室被擋恐「人鬼同居」

近日在美國紐奧良，一名網友在新居中整理時意外發現一塊墓碑，並懷疑自家地基下方可能是亂葬崗。這則驚悚故事迅速在Reddit上引發熱議，網友紛紛討論是否有「靈異」可能，並分享了類似親身經歷。

10小時前

向太讚劉亦菲「圈內0負評​」 曾憂「太嬌氣」不敢簽她！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新青安被酸「糖衣毒藥」　一票突..

女花1700萬買房牆壁被砸了　..

年付276萬簽20年長約　麥當..

存款600萬！金融哥「看一輪雙..

新不如舊？　睽違12年！汐止預..

50年老公寓「還能住多久？」　..

中油勞宅有房無地悲歌！　居民控..

漲幅55%後首見鬆動　興富發開..

亞昕8888萬收台灣大道46年..

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內..

ETtoday房產雲

最新新聞more

女花1700萬買房牆壁被砸了　..

聯宏社區啟動海砂屋鑑定　最快明..

結婚買不起房！小叔要求「借住婚..

惡房東走開！內政部推免費法扶「..

愛山林祝文宇捐500萬助花蓮　..

新青安被酸「糖衣毒藥」　一票突..

房價逆勢抗跌！地段與品質才是保..

台中「冷市熱案」5案賣170億..

洋基企業總部進駐「福樺中央大樓..

新家驚見有墓碑　地下室被擋恐「..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366