9月起去大阪「住宿稅變多了」　一定要準備日幣！達人曝原因

▲很多人喜歡去日本玩。（圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

日本大阪府網站先前公告，大阪將於9月1日起，調整住宿稅，依住宿費用來徵稅，若不滿5000日圓則不徵稅。對此，旅遊作家943提醒，由於訂房的房價不包含住宿稅，所以通常是入住當下才要現場支付，換言之，旅客一定要提前準備日幣現金，以免無法入住。

大阪2017年起，就開始課徵住宿稅，日文為「宿泊稅」（しゅくはくぜい），入住每晚房價超過7000日圓的旅館，就必須繳交每晚100至300日圓的稅金，所徵得稅收會用於振興觀光、設施維護等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據日本大阪府網站，過去住宿費用若未滿7000日圓，是不徵稅的，但2025年9月1日起，會調整為未滿5000日圓才不徵稅。針對住宿稅，會依每人每晚的住宿費，而有不同稅率。

消費金額（每人每晚） 徵稅標準（每人每晚） 未滿5000日圓 不徵稅 5000日圓以上，未滿15000日圓 200日圓 15000日圓以上，未滿20000日圓 400日圓 20000日圓以上 500日圓

若未滿5000日圓，不徵稅；5000日圓以上、未滿15000日圓，每人每晚200日圓；15000日圓以上、未滿20000日圓，每人每晚400日圓；20000日圓以上，每人每晚500日圓。

根據《中央社》報導，旅遊作家943指出，其實不只大阪，東京、京都等也有徵收住宿稅。他也提醒，住宿的房價並沒有包含住宿費，因此只要是徵收對象，就會在入住時被加收現金，換言之，旅客必須自備日幣「現金」，以避免無法繳出而沒辦法入住。