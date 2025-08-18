撿便宜！　3大捷運新站被點名坐等增值

▲萬大中和線正圍起圍籬施工，專家建議可趁現在交通黑暗期買進，等待未來房價亮起來。



圖文／鏡週刊

捷運站構築的生活圈已是支撐大台北房市的關鍵，其實買房不必追逐已開發完成的捷運熱區，專家建議可聚焦施工中的捷運線，因交通黑暗期房價低基期，不只單價尚未被拉抬，還能享受未來通車後的升值空間，值得一搏；另外調查也發現，大台北部分捷運站周邊房價，比它所屬行政區的均價更實惠，民眾可選擇這類捷運站點購屋，CP值高。

「如果你願意忍受幾年交通轉乘不便的『黑暗期』，就有機會用公寓4字頭、電梯大樓5字頭的親民價，吃到未來通車紅利，又不怕買貴。」房市專家、阿宅雙碩士地產顧問蕭大立觀察，交通便利性是民眾購屋的重要考量，因此距離捷運站越近，越能帶動住宅增值效果；與其追逐已開發完成的熱區，不如趁捷運施工階段，以親民價提前卡位，「趁捷運還沒通，買進黑暗期，等待未來亮起來！」蕭大立說，民眾可掌握2招聰明購屋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、交通黑暗期卡位，3大站點

攤開捷運施工路網，本刊精選3大熱點，包括萬大中和線一期的中和高中站周邊積穗商圈，廈安站、加蚋站所屬的青年公園一帶，以及環狀線南環段的政大站生活圈。

從中正紀念堂站延伸過來的萬大中和線第一期，來到青年公園一帶的萬大路，正圍起圍籬施工，這裡是未來的廈安站、加蚋站，2027年即將通車，現階段5字頭可買公寓、6字頭能買國宅，當然得先暫時忍受交通不便，以公車或機車至捷運龍山寺站通勤。

政大生活圈房價較溫吞，文教氣息濃厚，適合穩定的自住民眾，而施工中的捷運環狀線南環段政大站，預計2030年通車，未來將成為政大師生與文山區居民的重要站點。

新北市中和區的積穗生活圈，過去因缺乏交通建設，長期被外界忽略，記者實際走訪發現，該區生活機能完善，菜市場、大賣場、學區等應有盡有，蕭大立觀察，目前捷運萬大中和線施工中的連城路，只有一線道，尖峰時間要忍受交通不便，但是2027年通車的等待時間不算長，搶在低基期入手，可享有交通建設帶來的補漲紅利。

2、親民價買進捷運站點，忠義站CP值最高

也有部分捷運站周邊的房價，比該行政區的平均價格還要實惠，根據永慶房產集團統計台北捷運各站點周邊房價，與所在行政區的均價差幅最大的前10大站點，發現捷運忠義站的平均單價39萬元，相較整體北投區的均價59.3萬元，價差幅度高達34.3％，CP值最高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，捷運忠義站雖位於北投區，但地勢上較鄰近淡水區，離北投精華地段較遠，周邊則多以公寓產品為主，也導致房價與北投區整體行情出現落差。再加上捷運忠義站鄰近關渡平原和台北藝術大學，擁有自然景觀和休閒去處，是首購族價格親民、環境宜居的購屋選擇。



更多鏡週刊報導

卡位捷運新站2／捷運施工期卡位攻略 3大潛力站點公寓5字頭入手

卡位捷運新站3／價差逾3成！ 台北超高CP值捷運站出爐