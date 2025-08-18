大台北5字頭入手　3大潛力站點公寓

▲捷運站構築的生活圈，交通便利、機能完善，是支撐大台北房市的關鍵。（台北捷運提供）



圖文／鏡週刊

房市走緩之際，新婚的小嚴夫妻想趁此時買屋，擺脫租屋生活，「繞了一圈，發現好區域仍舊抗跌，議價不容易談下來，房市開始鬆動盤整，我們又擔心買貴，遲遲不敢出手。」大台北房價貴森森，小資族或小家庭想買房，與其追逐完善的生活圈，不如抓緊捷運施工的時機，交通黑暗期提前布局卡位，享受未來通車後的增值空間。本刊精選CP值最高的3大潛力熱區，都是捷運線正在施工中的站點，公寓產品可用5字頭親民價入手。

精華區的捷運熱點，房價居高不下，而捷運站構築的生活圈已是支撐大台北房市的關鍵，專家建議，不如卡位施工中的捷運線，公寓產品總價1500萬即可入手，本刊精選3大潛力熱區。

1、萬大中和線一期：廈安站+加蚋站

從中正紀念堂站延伸過來的萬大中和線第一期，來到青年公園，是未來的廈安站、加蚋站，5字頭可買公寓、6字頭能買國宅。

中信房屋西門加盟店店長黃崇豪指出，青年國宅量體大，選擇多，「青年國宅是電梯大樓，有2、3房產品可挑選，靜待2027年通車後，房價漲幅將更明顯。」此外，擁有青年公園佔地24公頃的永久綠地，更像是居住在綠肺呼吸的環境，鄰近還有植物園，以北市來說，房價相對親民，甚至比新北市一線城市還更實惠。

觀察近年來青年公園周邊交易量表現熱絡，國宅雖是屋齡40年的老舊電梯大樓，但屋型方正，管理穩定，加上國宅東側面對植物園、靠近和平西路、三元街一帶，有部分的國宅棟別，隸屬於北市中正區，單價68萬元享受燙金門牌，產品保值性強勁。

2、環狀線南環段：政大站

以目前從政大前往台北車站來看，需要搭公車至捷運萬芳醫院站再轉乘，通勤時間約40分鐘，而政大站通車後，可透過環狀線快速轉乘，至台北車站的通勤時間縮短為20分鐘。

「未來交通改善明確可期，周邊有政大附中，公私立學校齊備，是文教型社區，房價5字頭的公寓，總價約1,500萬元，對自住首購族很友善。」台灣房屋文山加盟店店東林洋助觀察，政大站為政大的土地，2030年完工通車，會建蓋2棟大樓，一棟還給政大自用，一棟規劃綜合商場美食街，造福在地居民，「文山區沒有大型百貨商場，假日不必再往市區擠，未來將是民眾休閒生活好去處。」他說。

3、萬大中和線一期：中和高中站

新北市中和區積穗生活圈所屬的中和高中站，為該區的重要站點，在地深耕多年的大家房屋永和永安捷運加盟店店長林明賜說，「積穗的發展軌跡，跟景安、南勢角很像，原本是中和邊陲的老舊商圈，屬於價格凹陷區，但是透過捷運線帶動城市再造，積穗商圈將會接棒複製。」

房市專家、阿宅雙碩士地產顧問蕭大立指出，積穗商圈一向是自住型買盤為主力，多年來房價呈現「穩中求進」格局，增值潛力紮實而不會暴漲暴跌，可說是靜待出頭天；公寓單價約48萬元，電梯大樓則落在55萬元，總價1,500萬元有找，適合預算有限的民眾。



