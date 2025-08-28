AI進軍美國房市！　自動處理租賃、管理與維修派工

▲AI進軍房地產界。（圖／Pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

人工智慧（AI）正逐步滲透美國多戶型住宅市場，帶動房東在租賃與管理上的革新。從租約更新、工單處理到房源導覽，AI 的導入正改變過往仰賴人力的流程，讓效率與精準度大幅提升，成為產業發展中不可忽視的新趨勢。

根據 CNBC 報導，目前 AI 已能協助自動處理各式與租賃有關的作業，包括租金催繳、續租通知與維修派工。這些功能過去往往需要專人管理，不僅耗費時間，也容易出現疏漏，如今藉由 AI 即可標準化處理。另一方面，AI 還能取代部分現場展示，提供虛擬導覽與租客即時應答服務，減少人力成本，並提升與潛在租客的互動效率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對投資者而言，AI 也帶來全新工具。透過快速分析租金走勢與租約資料，AI 可以即時生成物業價值評估，並對潛在風險進行量化，幫助業主在決策時掌握更多依據。此外，在財務管理方面，AI 能自動萃取供應商發票與帳務資訊，簡化報表與帳冊處理流程，進一步提升物業管理的透明度與效率。甚至在行銷層面，AI 也能分析租客的偏好，針對不同族群設計更具針對性的推廣策略，藉此提高出租效率並增加租客留存率。

不過，挑戰同樣存在。美國的出租房產市場結構高度分散，許多物業仍掌握在小型業主或個人房東手中，這些業者缺乏規模，導入 AI 的意願與能力有限。再加上 AI 系統的導入與維運成本高昂，中小房東多數選擇觀望。專家指出，AI 的真正價值在於大規模應用，但若無法跨越成本與結構上的障礙，其普及速度恐將受到限制，進而影響產業的數位轉型。

目前，大型物業公司已率先展開嘗試，利用 AI 推動營運智慧化，以測試能否有效降低管理成本並提升租客體驗。未來數年內，AI 是否能在租賃市場更廣泛落地，將取決於中小房東能否找到合適的應用模式，同時在投資成本與管理效益之間取得平衡。這場技術革新正持續推進，而住宅市場也正在觀望其可能帶來的深遠變化。