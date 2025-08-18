ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

前無進帳、後無支援　台南建商交完最後一屋後停業

▲▼ 永康 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台南有間在地建商，在永康新案交屋完最後1戶後，自曝因陷入「前無進帳、後無支援」的資金斷鏈狀態，最終不得不選擇停業。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

去年9月央行祭出第七波信用管制後，買氣瞬間急凍，開始有建商陸續傳出因資金鏈斷裂導致停工、倒閉、爛尾，現在房市又有一紙公告瘋傳，台南有間在地建商，在永康新案交屋完最後1戶後，自曝因陷入「前無進帳、後無支援」的資金斷鏈狀態，最終不得不選擇停業。

去年史上最嚴限貸後，房市買氣瞬間反轉，不但建商陸續開出降價第一槍，近期房市也瘋傳有台南在地建商，向剛交完屋的社區主委發出一紙公告。

該公告表示，「過去數年遭營造廠拖延、積欠下包廠商工程款外，也面臨人力與原物料成本上揚、政府連續七波打房政策，以及各項稅賦增加等多重壓力。在困境中，8月5日完成最後1戶建案交屋，已陷入『前無進帳、後無支援』的資金斷鏈狀態，最終不得不選擇停業。」

並透露，專案經理、售服人員、行政人員、修繕人員已全數功成身退，未來將無法繼續提供完善的服務，煩請協助公告社區住戶，售服LINE@也在12日全面關閉。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲該公告表示，「過去數年遭營造廠拖延、積欠下包廠商工程款外，也面臨人力與原物料成本上揚、政府連續七波打房政策，以及各項稅賦增加等多重壓力。（圖／記者張雅雲翻攝）

據查，該公司2018年成立，為台南在地建商，曾在永康推過2案，此次8月初交屋的新案為透天別墅，共18戶，2021年預售階段就已完銷，總價落在1100~1530萬元。

停業引來在地人看法兩極，一派認為起碼不是爛尾樓，撐到最後有交屋，另一派則是認為建商停業後，保固只能自求多福，後續將無法再提供維修或客服協助。

財經作家阿宅表示，一般保固可分為結構體保固、防水保固以及建材設備保固，根據《預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項》第17條、保固期限及範圍規定，結構體範圍如基礎、樑、柱、樓地板、承重牆等主要結構，保固年限為15 年，防水、固定建材與設備保固則是至少1 年。

若建商主動延長，比內政部規範還要更久，對買家來說是額外的保障。阿宅說：「實務上若建商法人已不存在，因為難以透過法律追訴，漏水只能住戶自己負責。。」

若遇到建商停業，懋元法律事務所律師張簡明杰表示分析，因涉及公司清算跟解散。依《公司法》24條，如果解散原因是破產，不必清算，如果自行宣布解散，該公司必須先進行清算。在進入破產程序跟清算程序後，住戶為保固債權人，可以主張保固責任的債權，要求公司將部分資產提供擔保或直接分配公司資產，以履行後續保固責任。


