雙薪220萬「有打算生小孩」　要直上3房嗎？內行給建議

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文透露，她雖然在新北工作，但因為被房價嚇到，所以就看了A9、A7的房。她和另一半未來有生小孩的打算，所以有在考慮要不要直上三房，如果是A9的三房含車位、A9兩房含車位，以及A7三房含車位，要怎麼選擇呢？信義房屋專家對此認為，其實他們的條件還可以，所以只要自己喜歡就好。

這名網友在Dcard上，以「首購購屋選擇」為標題發文，提到她最近看了A9和A7的房子。目前第一個選擇是，A9三房含車位，總價2000萬元，有公車可以搭，但若要採買會比較不便；第二個選擇是A9兩房含車位，總價也是2000萬元，靠近中心商業區，交通便利；第三個選擇則是A7三房含車位，總價1500萬元，搭公車、捷運都要走20分鐘。

原PO透露，她是首購族、沒有負債，和另一半的年薪共220萬元。另外，他們的自備款有300萬、現金預留200萬、投資250萬。由於他們未來有打算生小孩，所以就考慮要不要直上三房？但又擔心背了貸款會讓生活品質不佳，還是他們應該要先買兩房，之後再換？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「建議可以等個兩年，不要現在買，可以預想2、3年後有一堆卡在新青安寬限五年，寬限期後繳不出來的」、「現在這個時間只建議買蛋黃，而你們買不起，所以等吧」、「這條件買2000萬太硬了吧」、「現在就是再租一年，邊等邊看，等量出來再來買都還來得及」、「我會選2，地點重於大小」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，其實他們的條件還可以，所以喜歡就好，要一步到位也可以；但如果他們評估，覺得自己的狀況還不是這麼好，也可以慢慢看，這沒有標準答案，就看自己的選擇。他也認為，其實今年、明年買都是差不多的，所以可以看看當下CP值高不高，像是A7就有機會可以撿到一些CP值高的物件，除非真的很急著要買，不然慢慢看，也可以多比較。