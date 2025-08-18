ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新案價格回落2字頭　台中海線房市進盤整期

▲▼ 沙鹿,房地產看板,房地產廣告 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中海線近期部分新案價格回落至「2字頭」區間。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中海線房市近年在重大建設題材帶動下，一度站上「3字頭」行情，且部分個案更叩關4字頭，不過隨著房市景氣降溫、央行信用管制及購屋族資金壓力加重，近期部分新案價格再度回落至「2字頭」區間。房仲業者指出，供給多造成賣壓強烈。

根據實登顯示，梧棲、沙鹿、清水等海線地區近期新案成交價普遍落在每坪30萬元，新案成交價更來到35萬元，不過相較去年初動輒突破3字頭，新預售案已有明顯回檔。太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜表示：「市場資金縮手明顯，加上中古屋價格鬆動，新案也被迫調整策略，讓首購族有感。」

而單一間售屋網，光是台中海線（清水、沙鹿、梧棲、龍井）的電梯大樓待售就超過4000件，另外還有約200個預售屋、新成屋等在線建案，再根據實價登錄預售屋來看，4區2025年至今僅成交682件預售屋，在交屋潮、供給增之下，更替台中海線的房市殺戮戰增添變數。

▲▼ 沙鹿,房地產看板,房地產廣告 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前沙鹿2字頭、總價千萬元內房價，對於租不如買的上班族而言，吸引力明顯增加。（圖／記者陳筱惠攝）

其中近期最殺的個案則是位於沙鹿區的新案「勝美向上」，位於向上路六段周邊，且臨近新光田生活圈，基地面積1698.55坪、格局坪數規劃27~35坪的2、3房產品。該案年初開賣均價站上36萬元，但銷況受景氣影響並不佳，近期廣告戶打出「誠意2字頭」當噱頭。

其他沙鹿區業者分析：「目前沙鹿2字頭、總價千萬元內房價，對於租不如買的上班族而言，吸引力明顯增加，但是不同個案有不同基地抗性，以該案來說並非位於沙鹿市心，在基本成本面上就有價差，且生活機能出行也都得靠開車，相對而言比較偏向『過去賣出高價』。」

▲▼ 海線房市,台中海線 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲不僅沙鹿有個案回到2字頭，清水、梧棲等供給量更大的新市鎮中心，也有不少個案回歸2字頭房價。（圖／記者陳筱惠攝）

但其實不僅沙鹿有個案回到2字頭，清水、梧棲等供給量更大的新市鎮中心，也有不少個案回歸2字頭房價，紀光烜表示：「雖然價格回跌，但整體房市氛圍仍屬盤整期，買方應注意自備款與未來利率風險，挑選具生活機能、學區與交通利多的區段，才不會因市場波動陷入困境。」

關鍵字：房市台中海線新案價格房市供給房市波動

新案價格回落2字頭　台中海線房市進盤整期

