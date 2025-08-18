南科效應發威　善化新重劃區「動土價」直攻4字頭

▲台南善化18日有新重劃區動土，位於善化高中周邊，開發面積達5.72公頃，預計2027年4月完工。（圖／台南市政府提供）
記者張雅雲／高雄報導
南科帶來大量就業人口，緊鄰的新市、善化、安定區近年房價大幅飆升，善化18日又有新重劃區動土，位於善化高中周邊，開發面積達5.72公頃，預計2027年4月完工，信義房屋專家表示，該區房價已站上4字頭。
台南市地政局18日舉行善化區興華市地重劃區開工動土，台南市長黃偉哲表示，善化區運動場原於1982年間都市計畫時劃設立，不過目前運動場用地依現行實際發展考量已無迫切需求程度，經都市計畫檢討後解編，採市地重劃用來提升土地利用及周遭生活環境品質。
黃偉哲說：「工程規劃涵蓋公園、滯洪池、綠帶與道路等公共設施，為善化區注入全新發展動能。」
台南市地政局陳淑美局長表示，該重劃區分成5塊基地，開發面積合計為5.72公頃，總工程費用約1.73億元，開發後可提估住宅區約3.71公頃，公共設施用地約2.01公頃，工程預計於2027年4月完工，加速地區發展。
▲開發面積合計為5.72公頃，總工程費用約1.73億元，開發後可提估住宅區約3.71公頃。（圖／台南市政府提供）
信義房屋南科店店長陳怡伶表示，該重劃區緊鄰善化市中心，位於善化高中旁，距離最熱鬧的善化火車站，車程約5分鐘，生活機能佳。陳怡伶說：「目前善化市區新建案價格已站上4字頭，附近正對該重劃區首排建案，成交價每坪42~45萬元，周邊建案則落在40萬元上下。」
中古大樓部分，屋齡約10年，近期成交單價約34~36萬元，至於區域內透天產品，多為在地自住族群持有，釋出量不多，交易量相對稀少。
陳怡伶預估，興華重劃區開發完成後，未來新案推案勢必以4字頭為主，但實際成交價可能落在每坪38~42萬元間，視當時整體市場景氣而定。
