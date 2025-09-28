工作10年終於買房　裝潢要找設計師嗎？過來人給建議

▲原PO終於買房了。（示意圖／取自Pexels）

買房後若要裝潢，有什麼要注意的呢？近日有網友發文表示，她在台中工作多年，終於買房了，由於才剛交屋沒多久，所以她現在正在研究裝潢，她是不是應該找設計師？有什麼地方是絕對不能省的嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「第一次買房，裝潢要注意什麼」為標題發文，提到她在台中工作10年，終於買了第一間房。由於前段時間交屋了，所以她最近便開始研究裝潢，與此同時，她才發現不論是格局、動線、收納、配置還是預算，都有很多細節要注意。

原PO一度想著，是不是自己多出點力，找工班配合會比較省，但而後又猶豫是不是要找設計師？雖然會花比較多錢，但能幫忙把關設計、施工等部分。因為她實在不想花冤枉錢，所以就想知道第一次裝潢有什麼地方要注意？什麼地方不能省？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有足夠的資金可以找設計師，有公司行號的會比較好，可以跟設計師討論你的需求、喜歡的風格，請他出圖和3D圖給你看」、「建議前期一定要想好動線＋收納需求，這兩個沒規劃好真的會後悔」、「衣櫃、儲物櫃要做，天花板省下來」。還有網友表示，「建議第一次買房子，尤其是中古屋，真的要找設計師，已經有換過房子或對空間很有想法的才適合自己自己搞」。