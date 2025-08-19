大樓公共電費「是自家4倍」收帳單嚇到！過來人曝1招：少繳1千多

▲原PO收到帳單嚇到。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台電每年6至9月會實施季節電價，而隨夏天來臨，電費問題常會引發網友關注，有網友指出，收到最新一期的電費帳單，發現公用電費居然是流動電費的4倍。貼文曝光，網友點出公電飆高的潛在兇手，「建議大樓各棟都關一台電梯起來，相信我，會省很多電」，也有人建議檢視大樓申請電量。

原PO在Threads發文，曬出7、8月電費帳單，自家流動電費為464.4元，但公共設施電費竟高達1740.4元，加上13元遲付費用，總金額飆破2200元，讓她直呼「嚇到，大樓的公用電費是我的4倍」。

貼文一出，立刻掀起討論，網友點名「電梯、電燈」是吃電怪獸，「我們也差不多，應該是電梯和外面有很多燈」、「或許是新成屋，大家都還在裝潢階段，電梯使用頻繁」、「電梯、電燈都很用電啊」、「你的大樓，是不是外觀很多燈的」、「我們那層住戶很默契的都不開走廊的燈，但還有其他層跟電梯要分擔，屬實不便宜」。

也有網友認為，價格高得誇張不太正常，「不正常吧，我住的大樓公共區域有燈，警衛室、秘書室都有開冷氣，健身房、戶外游泳池等設備都有，公電也不到500元」、「這種幾乎是戶數少的原因居多」。

一名網友分享，以前公用電費也要2000多，繳了好多年住戶都哇哇叫，才發現是當初新建大樓建商申請基本電度數太高，「有的建商完全沒有在考慮戶數問題，直接申請一般大戶數的基本用電量，可我們大樓只有28戶，根本用不到那麼高的基本度數，分擔下來就很貴，後來是去電力公司申請將基本用電度數降低，公電就直接降到7、8百元，省很多。」