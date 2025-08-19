ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

1.8億入手賣8億！　「人蔘王」入手鬼樓半年火速求售

記者張雅雲／高雄報導

匯智集團多年前因涉及違法吸金逾20億元遭檢調究責，負責人名下一棟位於大社觀音山的未完工大型渡假會館「匯智龍城」，荒廢近20年成知名鬼樓，今年初由「人蔘王」以1億8048萬元得標，才持有半年，整棟又開價8億元出售，等於加價6億1952萬元，大漲3.4倍。

▲▼ 大社 。（圖／記者張雅雲攝）

▲大社觀音山的未完工大型渡假會館「匯智龍城」，荒廢近20年成知名鬼樓，今年初由「人蔘王」以1億8048萬元得標。（圖／記者張雅雲攝）

台中匯智集團多年前以年息23.5%，在大台中地區吸金逾20億元，總計上千名投資客上當，當時宣稱要在全台15處興建高級聯誼會館，最後僅高雄觀音山大型渡假會館「匯智龍城」最接近完工，但仍荒廢至今被外界視為「鬼樓」，今年初遭執行署高雄分署拍賣，由翰蔘生技以1億8048萬元得標。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲根據《591房屋交易網》銷售資料指出，大型渡假會館「匯智龍城」開價8億元出售。（翻攝自《591房屋交易網》）

沒想到該公司才持有短短半年就開出8億元求售，根據《591房屋交易網》銷售資料指出，該度假會館為地上12樓，地坪1720坪，換算土地單價46.5萬元。記者致電該公司，電話均無人接聽。

根據翰蔘生技在徵才網站資訊顯示，該公司位於台南佳里，2008年開幕，主要銷售獨特科技及技術製造的人蔘粉、蔘樂、蔘花等食品，以及傳統人蔘條、蔘鬚、人蔘藥酒，因此有「人蔘王」之稱。

▲▼ 大社 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「匯智龍城」位於大社觀音山風景區，已經空置多年。（圖／記者張雅雲攝）

負責銷售的台慶不動產高雄臥龍加盟店業務辛展昌表示，該會館位於觀音山風景區，以南部需求來看，非常適合發展養生村或銀髮度假村，目前賣家以資產操作角度來處分資產，如果有適合的業者要經營，就會釋出。

辛展昌說：「翰蔘入手後，已進行室內垃圾清運作業與簡單封閉，外觀、室內格局等並未進一步整修，以『現況』方式對外出售。」

在地仲介指出，由於該建築已經空置多年，包括電機等必要設備均已被人拆卸、又有結構損傷等小問題，後續整修是一大筆經費，3年前還曾被報導曾有男子陳屍於大樓內，因此接手的客群相當受限。

透明房訊副總經理陳慧瑜表示，依照目前行情來看，該區地價單坪約7~14萬元，以當初入手價格約10.5萬元來看，堪稱逢低入手，但目前開價是高於區域行情，研判是有意提高銀行鑑價的貸款估值，加上該公司營業主力並非飯店、旅宿業等經營模式，若以獲利角度出場，機會仍相當高。

鬼樓匯智集團人蔘王高雄詐騙法拍

