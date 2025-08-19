基隆王再獵地！　2.6億買廢棄鐵工廠「骨架」

▲「基隆王」白天鵝機構以2.68億元買下麥金路廢棄工廠，包含650坪住宅用地。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／基隆報導

素有「基隆王」之稱的白天鵝機構2年前以5.92億元，購入安樂區歇業汽旅，改建為指標新案「白天鵝安幔」，銷售成績不錯。如今再出手購入安樂區帶殼土地，以2.68億元買下麥金路上只剩下骨架的廢棄鋼鐵工廠，包含650坪住宅用地。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」 他諷：不及格學生互抄答案

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去《ETtoday新聞雲》報導，素有「基隆王」之稱的白天鵝機構以約5.92億元，買下安樂區「新好景商務汽車旅館」建物，連同2930坪，大多是住宅地，另有400多坪為兒童遊樂場用地。

該汽旅之後改建為當地指標新案「白天鵝安幔」，繳出不錯的銷售成績，據實價登錄資料，該案已揭露近250筆交易，每坪成交均價達40.7萬元。

近期實登揭露，「基隆王」白天鵝機構再度出手購入基隆帶殼土地，以2.68億元買下麥金路上廢棄的鋼鐵工廠，實地走訪，該工廠已只剩下「骨架」，周圍也架起圍籬與天鵝湖建設的水土保持計畫綠牌。

實價登錄資料顯示，本次交易建物僅登記169坪，但土地移轉了約660坪，住宅用地約650坪，換算下來土地單價約41萬元。

▲「基隆王」白天鵝機構購入安樂區帶殼土地。（表／記者項瀚製）

東森房屋基隆大武崙加盟店長林韋成表示：「該地周圍雖看似比較荒涼，但其實地點相當不錯，介於國道1號、3號中間，開車3~5分鐘就可接上交流道，且同時能吃到大武崙、長庚醫院商圈。」

林韋成認為：「該案未來推案基本上鎖定雙北外溢客，且600多坪基地也具有一定規模，估推案單價應會逼近4字頭、甚至站上4字頭。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「基隆不論市中心、蛋白區，土地供給都相當稀缺，開發商也只能鎖定帶殼土地，而先前推出的『白天鵝安幔』為白天鵝機構暌違7年再於基隆推案，可能也是銷售反應不錯，因此加碼在安樂區購地。」

陳炳辰指出：「本次購入土地單價41萬元，比過去購入安幔前身的汽旅土地還貴，主因除了地價上漲，本次交易還包含了建照執照費用，且地段條件也屬實不差。」

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」 他諷：不及格學生互抄答案