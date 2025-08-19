ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房市冷靜期來襲　褚學忠：建商倒閉潮浮現冰山一角

▲▼ 嘉義 。（圖／記者張雅雲攝）

▲房市逐漸進入冷靜期，真正能撐住的，取決於建商的體質與資金實力。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行限貸讓全台交易大降溫，開始有建商陸續傳出資金鏈斷裂導致停工、倒閉，鉅陞國際開發董座褚學忠直言：「市場僅剩剛性需求支撐，現在看到（倒閉）只是冰山一角，預估未來還會持續發生。」

受到央行祭出第七波信用管制影響，房市買氣瞬間反轉，開始有建商開出降價第一槍，甚至傳出因資金鏈斷裂導致停工、倒閉、爛尾。19日鉅陞建築團隊嘉義分公司正式開幕，褚學忠對近期房市提出看法。

褚學忠分析，市場逐漸進入冷靜期，真正能撐住的，取決於建商的體質與資金實力，目前小建商、週轉型建商，以及跨行轉入建設業的業者陸續出現問題，「現在看到的只是冰山一角」，他預估未來這類問題還會持續發生，考驗政府如何處理這些「未爆彈」。

▲▼ 嘉義 。（圖／記者張雅雲攝）

▲19日鉅陞建築團隊嘉義分公司正式開幕，看準嘉義作為雲嘉生活圈的商業核心的優勢。（圖／記者張雅雲攝）

「現在全台灣大概只有像新北市的老舊都更區域，久久一次推案還有成交」，其他推案量大的新建案幾乎都賣不動。褚學忠指出，以嘉義為例，目前市場幾乎僅剩剛性需求支撐，且充斥「房價會跌、貸款不易」的訊息，使買方觀望氛圍加重，嘉義市因發展早，現階段推案也不多，逆勢出現6字頭個案，就是具備在地、返鄉購屋族群的高端自住客需求，買氣相對穩定。

而他選擇切入嘉義市房市，看準的不僅是當初房價低基期優勢，更在於嘉義作為雲嘉生活圈的商業核心，以及高鐵嘉義站、台積電與華泰Outlet等發展題材帶來的加乘效應。

至於房價是否有下修空間？他認為，目前新案若要加快銷售，確實會採取「早鳥價」，但因整體市場缺乏交易量，建商普遍不願再大幅降價。「現在降價戶別很快就被搶光，隨後買氣又陷入停滯，交易量也不會因此提升，導致建商願意下修的幅度也有限。」

現階段面對景氣反轉，嘉義市不動產開發公會榮譽理事長呂冠衡分析，一般建商開始確保現金流、減少貸款購地，並透過預先爭取分戶貸款額度，降低交屋時的壓力，以免面臨資金鏈風險。

房市冷靜期來襲　褚學忠：建商倒閉潮浮現冰山一角

