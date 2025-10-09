下訂1200萬鳥籠房　月繳3萬房貸！「1原因」他後悔了：不想當房奴

▲想到要背房貸就很害怕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

買房之後，可能會讓很多人的經濟壓力變大，不少人寧願選擇租房，把錢拿去做其他規劃，有網友表示，今年40歲，用新青安訂了一間高雄楠梓區的兩房，總價1200萬，附車位，卻發現空間小得像鳥籠，還要背每月3萬元的房貸到70歲，讓他猶豫是否該直接放棄，貼文掀起討論。

原PO在臉書社團「買房知識家」發文，透過新青安方案，訂購了一間位於高雄楠梓區總價1200萬元，附車位的小兩房。不過，這間房空間狹小，猶如「鳥籠」，讓他內心很掙扎，要當30年的屋奴到70歲，還是當個無殼蝸牛快樂的過完這一生，「每個月繳3萬多，薪水不到6萬，要這樣30年好累。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，目前房貸還沒核貸下來，申請也不容易，如果決定放棄，已繳的30萬元訂金將被建商沒收，讓他很兩難，「目前看起來是繳得起，但就怕個萬一」，且最近房價下修，也擔心未來的30年間，若突然拿不出錢、房價又跌，「那後半生真的就淒慘了，想問大家會怎麼選？」

貼文曝光，一票網友勸他「咬牙買下去」，「先瘋狂撐著，以後的事以後再說…以後搞不好還會感謝自己的堅持」、「不買房你要住哪，還是要租房，繳一繳還是別人的」、「如果地點好就先留著，真的撐不下去再賣」、「買房就是衝動，訂都訂了，貸得下來就咬緊牙繳了啊」、「買，不一定要住滿30年，也不一定要馬上賣」、「還是要買，身邊年紀大的朋友，已經出現租屋被拒絕的狀況了」。

也有網友勸他放棄，「能力較不足建議不要買，租屋是最棒的選擇，可以好好規劃，簡單住就好」、「雖然有自己的房子很好，但是繳房貸到70歲，我的人生都在繳房貸，是我的話可能就不買了！」「放棄吧！選個適當時機再進場」、「房子小還要背這麼久，生活品質還會變差」。