買到漏水屋氣炸！前屋主狡辯「地震害的」　遭16cm鐘乳石棒打臉

▲桃園薛南買到漏水屋，氣炸向前屋主求償。（示意圖，與本案無關／記者劉亮亨攝）

記者莊智勝／桃園報導

桃園一名薛姓男子控訴，110年間透過房仲向黃男購入一處房屋，並將房屋出租予另名徐姓男子，未料租客徐男卻反應房屋漏水，經薛男查訪5樓鄰居後，才得知漏水問題存在已久，薛男認為受騙，憤而提告求償修繕、裝潢費、租金損失等共64萬8313元。桃園地院法官審理後，判黃男應賠償11萬9813元。全案可上訴。

判決書指出，薛男110年與黃男簽訂買賣契約，購入該處位於6樓的房屋，當時黃男明確保證屋況沒有滲漏水，雙方於同年6月完成交屋後，薛男便將該屋租予徐男居住，未料徐入住不久，隨即向他反映房屋有漏水情形；經薛男查訪，5樓鄰居才告知6樓房屋漏水問題存在已久，先前曾多次向前屋主黃男反映、請求修繕，但均未獲置理，薛男因此認為受騙，提告求償修繕費用11萬9813元、裝潢費38萬4500元、以及租金損失14萬4000元。

對此，黃男則辯稱，雙方於110年6月5日完成交屋手續，但薛男卻至同年9月5日才透過房仲向他反映廁所漏水，在這3個月內地震發生百餘次，倘若真的發生水管破裂，應依該屋110年4月至6月水費觀之，不能排除是交屋後才發生的漏水瑕疵；此外黃男還要求重新鑑定，釐清滲水原因及責任歸屬。

桃園地院法官審酌，買賣契約之現況說明書中「有無滲漏水之情形？」勾選「否」，雖黃男辯稱漏水瑕疵是交屋後才發生，但法院囑託土木技師公會鑑定，從現場漏水點產生之鐘乳石棒長約16公分左右推斷，漏水時間至少5年以上，法官據此認定黃男應負瑕疵擔保責任，判賠修繕費用11萬9813元；而裝潢費用薛男則未提出估價單、發票佐證，房客徐男也難確認係因漏水瑕疵而退租，因此除修繕費用外，其餘請求礙難准許。