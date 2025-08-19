ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

訂房3人住「當天硬要擠9人」拒絕補差額　他怒刷1星負評！老闆喊冤

▲▼ 飯店,酒店。（示意圖／CFP）

▲客人硬要9人入住家庭房。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

暑假期間，許多大人會帶小孩到外縣市旅遊，就有花蓮的民宿業者指出，一組旅客預訂家庭房，登記3人入住，到了入住當天，一直聯繫不到旅客，只能在民宿乾等，晚上九點多客人突然抵達，人數從3人變成9人，於是請客人補差額，客人拒絕後不斷咆哮「要怎麼住是我們的事」，事後還在Google評論留一星負評。

臉書粉專「爆料公社」分享一則貼文，花蓮民宿業者遇到奧客，「遇到這種狀況真心無奈！農曆七月還沒到，怎麼妖魔鬼怪都出來了」。7月30日透過旅遊平台接到一筆家庭房3人入住的訂單，訂房後每天聯繫旅客，希望能確認入住人數與聯繫方式，但始終無法取得回覆。

直到入住當天晚上九點多，旅客一行人才現身，未料竟是9人同行。民宿人員說明，房間最多只能住6人，9人入住要補差額，但客人不理會，堅持用原本的價格9人入住，「還一直在門口咆哮，說他們要怎麼住是他們的事！說難不成要讓其他人在外面流浪嗎？」

民宿立即聯繫訂房平台客服處理，但因假日客服人力不足，等了半小時仍未取得聯繫，客人突然開車離開，留下垃圾與尿布在民宿門口。更令業者傻眼的是，旅客竟號召親友在Google評論留下1星負評，內容還指控「親子不友善，店家拒收還不給退費」。

店家傻眼表示，「現在直接負評亂寫我們不歡迎孩童，我直接一臉黑人問號，怎麼可能不接待小孩，而是房型根本住不下！」

貼文曝光，網友紛紛表示，「以前一個朋友請我訂墾丁包棟民宿，12人硬是增加到16人，還問我能不能要求16人早餐。從此之後，我們不再是朋友」、「3人房擠9個，沒接待進去也好，房間一定給你搞破壞」、「我還真的遇過這種人，一間小套房住，6大6小，進進出出的，用障眼法」、「我還遇過明明訂四人房，結果來了十二個人，硬要住同一間，說省錢」。

關鍵字：奧客民宿花蓮旅遊糾紛

