北市知名KTV地標被收購！　富邦人壽豪砸28億

▲台北市大同區延平北路二段的「星聚點KTV台北旗艦館」。（圖／翻攝自Google Maps）



記者董美琪／綜合報導

富邦金控旗下壽險子公司富邦人壽19日公告，以新台幣28億元購入位於台北市大同區延平北路二段的「星聚點KTV台北旗艦館」。交易完成後，原本的經營團隊、同時也是大樓持有人的星聚點壹號文創公司，將以售後回租方式續租全棟物件。

此次標的涵蓋地上10層至地下2層的商業空間與地下停車場，總樓地板面積（含公設與車位）約8,372坪。富邦人壽強調，該投資案可立即帶來租金收益，年化投報率約3%，在近年的台北市不動產市場中屬於難得的優質標的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

星聚點KTV台北旗艦館地處大同區核心地段，周邊交通便利，距離捷運北門、雙連及中山站僅數分鐘路程，具備優越的可及性。周邊更緊鄰大稻埕迪化商圈、霞海城隍廟、大稻埕碼頭及寧夏夜市等國際知名景點，帶來穩定且龐大的觀光人潮，加上商圈成熟，長期營運條件良好。

富邦人壽看好區域發展潛力，指出未來距離僅200公尺的捷運民生汐止線SB01站完工後，將為該區再添交通利多；此外，台北車站雙子星大樓落成後，預期能進一步帶動周邊商業活動，推升整體不動產價值。公司認為，這項投資案不僅有租金即時收益，未來更具備明顯增值潛力。

富邦人壽近年持續鎖定台北市核心地段的重要不動產進行布局，此次購置星聚點KTV旗艦館，不僅符合公司追求穩健收益與資產增值的雙重策略，也展現其對大同區未來發展的信心。