60歲↑購屋最夯5區出列　1數據證「對生活品質很要求」

60歲以上銀髮族購屋熱區在哪？以雙北來看，最夯的前5名是淡水、板橋、新店、中山、大安，且平均購置面積最小的中山區也有37坪，其他4區都在40~50坪，顯見長輩們對生活品質頗很有要求。

中信房屋研展室彙整財團法人金融聯合徵信中心，統計雙北地區近1年60歲以上銀髮族的新增房貸件數，新北市淡水區以294件的申貸件數位居雙北之冠，其後分別是新北市板橋區287件、新北市新店區202件、台北市中山區190件和台北市大安區189件。

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「銀髮族購屋除了自住，也可能出於資產配置或退休生活規劃等目的，伴隨人口老化趨勢加快，未來銀髮族在房市的影響力也將持續擴大。」

莊思敏表示：「能順利申貸的銀髮族通常已經具備一定的經濟實力，其購屋訴求也跟一般青壯購屋族有所不同，這些長輩們在選擇居住地點時，大多傾向熟悉的生活圈，或是採買便利、交通出行方便、醫療資源充足的地段。」

在物件挑選上，莊思敏表示：「社區管理品質、是否有電梯、公設規劃及周圍綠化環境都是長輩相當關注的重點，此外根據銀髮族申貸數據來看，即使是平均建物面積最小的中山區，也有約37.5坪，其他四區則落在40-50坪左右，顯見大多銀髮族都對居住品質有一定的要求。」

至於於雙北銀髮最愛買的淡水區，中信房屋淡水新市鎮加盟店長童尹表示：「淡水是CP值很高的退休選項，目前淡水的平均房價仍普遍落在3字頭上下，僅為台北市的三分之一、新北精華區的一半，所以很多長輩會賣掉市中心的房子，再移居淡水，這不僅能以時間換空間，還能套取一筆現金作為退休生活的保障。」

童尹觀察：「大多數長輩會首選淡海新市鎮一帶，淡海新市鎮的生活機能日益完善，且建物多為屋齡較新的新成屋或新古屋，對於行動不便的長輩更加友善，目前該區以總價1000萬元以下的電梯大樓詢問度最高。」

東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純補充：「淡海新市鎮房價親民，最主要的購屋族群還是年輕首購族，以時間換取空間，占比達到一半以上，但同時也有不少退休、半退休狀態的客戶，比例少說也有3~4成，因此觀察新市鎮一些中大坪數、甚至別墅型產品也都有銷售。」

