突破「演算法」限制精準投放，房屋刊登3天成交！

在數位廣告充斥的時代，近期房仲業者透過分眾傳媒的社區螢幕廣告，刊登短短3天就簽約成交，為產業投下震撼彈。這場成交案例絕非巧合，而是分眾傳媒獨有的「AI社區直達」策略—突破演算法，直接滲透到物件周邊居民的日常生活圈。分眾傳媒總經理林境寬表示：「FB、IG、Tiktok、小紅書等都是透過演算法決定了誰能看到你的廣告，但分眾社區螢幕突破這個限制，你的訊息每天都能出現在準客群面前，真正做到深度滲透。」他強調，不只是房仲，未來各行各業的行銷廣告都將從被動等待點擊，轉向主動進入社區，直接引發需求。

分眾傳媒運用AI技術，精準打入社區居民生活圈

不同於網路廣告需依賴演算法推送，分眾傳媒的社區電梯螢幕廣告可以透過AI技術，鎖定物件周邊社區樓宇，在居民每日必經的電梯空間中高頻次播放廣告。據分眾傳媒統計，住戶平均每日在電梯內有6次接觸螢幕內容，這種高密度、強制性的曝光模式，能有效突破網路廣告因演算法過濾而接觸不到的潛在買家。此次快速成交案例，廣告上線首日仲介門市便接到11通來電洽詢，第3天即完成簽約成交，證明分眾媒體在「縮短成交週期」上的決定性優勢。文化大學大眾傳播學系助理教授李貞怡指出，社區螢幕兼具資訊與娛樂屬性，不僅能加深住戶對品牌的記憶，更因封閉空間的特性，讓住戶自然而然地接收訊息，進而強化信任與行動意願。

AI科技助攻，帶來更高來電率與轉換率

林境寬總經理表示，根據分眾傳媒統計，社區螢幕廣告的來電率與互動率，較傳統DM與戶外看板高出30%至50%。若再結合AI精準策略與在地化內容，能進一步縮短成交所需時間，為房仲業者在競爭激烈的市場中搶得先機。面對AI時代的行銷變革，不只是房仲業，各類在地商家都非常適合運用分眾傳媒社區型廣告，結合AI生成內容、精準社區投放與數據分析，打造從社區螢幕到線上互動的整合行銷通路。這種「不只是曝光，更是引導行動」的模式，將持續深化在地經營，開創更高效率與更高轉化的新時代。