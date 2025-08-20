五互集團子公司涉吸金　48套透天四拍底價3816萬

▲五互集團涉及不法吸金案，旗下子公司「龍海生活事業」，名下整棟隔為48間套房的大地坪透天，因「清償債務」遭法拍，底價3816.6萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

以生命禮儀、安養照護起家的「五互集團」涉及不法吸金案，旗下子公司「龍海生活事業」因對外向民眾推銷各類型契約商品，多年來非法吸金，名下整棟隔為48間套房的大地坪透天，因「清償債務」遭法拍，底價3816.6萬元，26日進行四拍，半年底價大砍一半。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」 他諷：不及格學生互抄答案

[廣告]請繼續往下閱讀...

知名生命禮儀「五互集團」涉及不法吸金案，旗下子公司「龍海生活事業」2006年成立，因推銷契約商品，販售生前契約商品給會員，並標榜滿期領回本金兼賺3~4%利息，吸引大批民眾投入，非法吸金上百億元。最後有會員拿不回本金向檢調檢舉，全案因此曝光，該集團資產陸續遭查封，龍海名下資產也因「清償債務」遭到法拍。

▲宿舍鄰近屏東大學校區，具學區優勢，且距離麟洛交流道、高屏橋都不遠。（圖／記者張雅雲攝）

該物件位於屏東市，為地上4樓透天，地坪144.6坪、建坪363坪，共隔成48房48衛的收租套房，底價3816.6萬元，26日進行四拍，換算地價26.4萬元。

法院筆錄顯示，建物目前出租第3人使用，依據租賃契約，租賃期間2023年9月8日至2028年7月7日，每月租金8萬元，再由第3人分別出租給附近學生作為學生宿舍使用，而租賃關係今年法院以執行命令除去，拍定後可點交。

▲該物件位於屏東市，附近生活機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產屏東自由加盟店店長彭昱銘指出，該宿舍鄰近屏東大學校區，具學區優勢，且距離麟洛交流道、高屏橋都不遠，聯外交通相當方便，但因少子化衝擊，加上室內設備老舊，出租率不高，市場接受度有限。以目前每月租金8萬元換算，投報率偏低，對潛在投資人而言挑戰不小。

不過該透天具備大地坪優勢，若日後重新規劃或轉作移工宿舍、廠商辦公用途，仍具一定發展潛力，目前該區土地行情單價落在20~25萬元，在當前房市投資氣氛趨於保守的情況下，能否順利脫標，仍待市場檢驗。

項目 法拍物件小檔案 位置 屏東市民生東路 地坪 144.6坪 建坪 363坪 拍賣日期 8月26日 底價 3816.6萬元 債務人 龍海生活事業 現況 承租人月租8萬元，規劃為學生宿舍

▲法拍物件小檔案。（ETtoday製表）

《104法拍網》副總經理陳慧瑜則分析，該物件自今年3月首次一拍，底價7454萬元，連續流標至第四拍，價格已腰斬近5成，降幅驚人。雖然目前月租收入僅8萬元，以四拍底價換算投報率約2.5%，但該建物配有電梯，且1樓原有2戶自用店面可另行出租，具增加租金收益的空間。

她指出，若點交後重新收回自租，套房月租行情落在4000~5000元，整體投報率有機會拉昇至6%左右。然而當前房市買氣疲弱，法拍市場主要仍得靠大幅降價及穩定租金收益，才能吸引具資金實力的投資者進場，小型投資人恐難以承擔。



《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」 他諷：不及格學生互抄答案