「這3種房子」最難貸到款！　專家吐關鍵：拒絕往來戶

記者周亭瑋／綜合報導

不少民眾辛苦存下頭期款，好不容易簽約買房，卻在向銀行申請房貸時發現成數不如預期，甚至直接被拒。地產顧問粉專「阿宅-雙碩士地產顧問」提醒，除了個人財力、信用狀況，房屋本身的條件也是影響貸款鑑價的關鍵。若房子屬於銀行眼中「高風險」類型，不僅成數會被打折，還可能成為拒貸對象。

阿宅指出，首先，房屋周邊若有「嫌惡設施」，房貸成數會直接扣分，包括高壓電塔、變電所，雖然科學上對人體影響尚無定論，但許多人仍會因此感到疑慮，進而影響房屋的轉手性；再來是廟宇、宮壇、殯儀館、墳墓等；另外，垃圾掩埋場、回收場等，甚至加油站、瓦斯槽都入列。

其次是「特殊產品」，因客群受限，銀行態度保守。例如獨立地下室，因採光差、通風不佳，市場接受度低；或僅有房屋所有權、卻無土地持分的產權不完整房屋，雖然這類產品價格往往吸引人，但轉手性與貸款難度必須納入考量。

第三種也是最嚴重的「瑕疵產品」，這類房子銀行往往直接拒絕貸款。常見案例包括，結構安全有疑慮的海砂屋、因建材受汙染的輻射屋，及曾發生非自然死亡事件的凶宅。阿宅直言，這些房子不僅市場價值低，還牽涉居住安全與健康風險，成為銀行眼中的「拒絕往來戶」。

最後，他提醒道，銀行放款首重風險控管。購屋前除了檢視屋況與格局，更要細查環境條件與產權完整性，避免踩到地雷，避開嫌惡設施、特殊產品與瑕疵房屋，才能確保貸款成數順利核准，讓買房夢不因資金斷裂而破局。

．「阿宅-雙碩士地產顧問」授權引用。