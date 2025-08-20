訂3人房來9人！顧客拒補差額...還洗1星負評稱「親子不友善」

▲客人訂3人房實際卻有9人要睡，讓民宿業者相當困擾。圖僅示意，與本文無關。（示意圖／翻攝自unsplash）

花蓮某民宿業者控訴，有客人預訂完3人房後，一直拒絕與他們聯繫，等到入住當天，人數竟從3人變成9人，不僅拒絕補差額，還當眾咆哮「難不成要讓其他人在外面流浪嗎！」事後更在Google評論留1星負評，讓業者感到相當傻眼。

花蓮某民宿業者在Threads發文道，他們在7月30日透過旅遊平台接到一筆家庭房3人入住的訂單，客人預訂完成後，他們每天都致電給旅遊平台客服，請客服聯繫客人，想確認客人入住人數，也希望客人提供聯繫方式，但始終都沒得到回覆。

業者說到，入住當天他們還是請了客服聯繫，想知道客人大概的抵達時間，結果還是只能乾等；直到晚上9點許，客人才終於現身，入住人數從3人變成9人，「還一直在門口咆哮說他們要怎麼住是他們的事！說難不成要讓其他人在外面流浪嗎？」

業者隨即告知客人住宿規定，對方卻不願溝通、不想聽，後來聯繫旅遊平台客服處理，但假日晚上客服較少，等了半小時都沒聯繫客人，結果客人就突然把車開走，還在民宿門口留下垃圾和換下的尿布。

更誇張的是，業者近日發現，客人找來親友在Google評論洗1星負評，更寫下「親子超級無敵不友善，有兩位以上的小孩千萬不要來，店家會拒收還不給你退費」，這也讓業者無奈表示「家庭房其實最多可以入住6人……請他們補差額也不要，就在門口一直在咆哮，堅持要原價格全部住在一起，說我們打算讓其他人流浪街頭，現在直接負評亂寫我們不歡迎孩童！」

貼文被轉發至「爆料公社」後，不少網友紛紛留言道，「沒接待進去也好，房間一定給你搞破壞」、「如果不嫌麻煩就去提告，就會出來道歉了，如果嫌麻煩就當遇到神經病就好」、「以前一個朋友請我訂墾丁包棟民宿，12人硬是增加到16人，還問我能不能要求16人早餐。從此之後，我們不再是朋友」、「我還遇過明明訂4人房，結果來了12個人，硬要住同一間，說省錢」、「之前帶某團體也是這樣，4人房擠8個，5個睡床上、3個躺在地上」。

