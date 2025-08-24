預售交易年減72%　主打耐震新案逆勢吸睛

▲在地震頻傳的背景下，「耐震宅」則逐漸受到市場青睞。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

房市買氣持續探底，預售市場更是慘兮兮！據實價登錄統計，上半年六都預售屋交易僅1.82萬戶，不僅較去年下半年銳減52%，更比去年同期大減72%。信義房屋專家認為，耐震宅是少數破局關鍵。

進一步觀察六都交易狀況，台北市雖只年減41%，新北市也是59%的衰退，其餘四都跌幅更達7~8成。其中，高雄市買氣急凍最為明顯，從去年上半年1萬637件，銳減至今年僅2024件，年減幅高達81%，創下六都最慘紀錄。

然而，在低迷市況中，仍有部分新案逆勢吸睛。根據「591新建案活躍榜」最新資料，主打「耐震、制震」特色的建案，成為市場少數的亮點。約有3~4成的耐震新案，即使在買氣不佳的環境下，仍能躋身各地區熱門榜單，成為當前最有機會突圍的產品。

全向科技房產中心創辦人劉永昌分析:：「銀行限貸、央行信用管制，加上川普關稅政策未定，都是壓抑買氣的主因。由於預售屋價格普遍高於成屋，衝擊更為明顯。尤其雙北以外的主要都會區，近5年房價大漲4~6成，讓購屋族追價意願降低，導致交易量大幅萎縮。」

在地震頻傳的背景下，「耐震宅」則逐漸受到市場青睞。以台北市為例，線上新案中強調耐震性能的比例已達2成，為全國最高，也成為進榜活躍案量的重要特色。

▲但在斷層帶、曾經有過傷痛的地區，耐震宅可能是少數破局關鍵。（圖／記者陳筱惠攝）

劉永昌提醒，市況不佳時，建商常以精簡成本因應，包括人事費、建材與購地進度等，但這樣往往收效有限，最後可能淪為「殺價競爭」才能去化庫存。他指出，其實打造耐震宅成本並不高，例如「半剛接」耐震技術，每坪僅需增加0.5至2萬元，就能讓建物在0.41G強震下維持不倒，對建商與買方而言，都是值得投資的方向。

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱觀察：「現在10年左右的物件，對於耐震、制震也都已經有符合法規需求加強，但在斷層帶、曾經有過傷痛的地區，中部如員林、太平、南區等地的開發商，耐震宅是少數破局關鍵。」

