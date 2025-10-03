4間房子全賣了！美國有錢人寧願租屋　3理由曝光

▲女子與丈夫顛覆傳統觀念，選擇把持有的房子賣掉，回歸租屋生活。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國女子喬伊（Bernadette Joy）與丈夫顛覆傳統觀念，在兩人的淨資產達到100萬美元後，出售手上所有的房子，回歸租屋生活，並成功在3年內再度賺進100萬美元。喬伊稱，她手中的現金早就多到可以買下一間房子，雖然有錢，但寧願選擇租屋，並吐露這背後的3大原因。

CNBC報導，喬伊從小到大其實一直深信著擁有自己的房子才是正確選擇，並與老公在2010年至2022年間陸續購置房產，持有過4棟房子，通常同時持有兩間房屋，一間自住、一間出租獲利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而就在大約3年前，夫妻兩人把房子全部賣掉，租房子過生活。喬伊指出，這讓她感覺變得更加富有，不只是因為可把銷售所得進行投資，同時讓她更專注在事業上，且無須承擔房產管理的壓力與時間。

喬伊稱，買房存在大量隱藏成本，除了房屋稅、保險之外，裝潢、家具、維修費用經常被低估，樹木倒塌、屋頂漏水、水管電路故障等等意外突發狀況的開銷都必須自行承擔。

其次，當房東其實很麻煩，喬伊透露，當時經營Airbnb需要處理訂房、更換被房客用壞的東西等等繁瑣事務，她回憶某次處理家庭緊急事件時，房客因為找不到洗髮精擺放位置而傳訊息騷擾，直呼為了確保房子順利出租而承受的這一切根本不值得。

喬伊說，至少就現在而言，租屋更便宜、更靈活，可依據需求搬家做調整，但相較之下，買房就不是如此，且房價並不是總是在上漲，「許多人因為『該如何處置房產』的心理負擔，讓收入成長和職涯轉換的可能性受到阻礙限制。過去這3年我的收入有所成長，就是因為變得更加自由，也不需要花所有時間和精力去維護一棟四房的住宅」。