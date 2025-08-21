退租被收冷氣拆除費！他拔走零件「對方秒追問」全笑了：白目

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」近日在粉專轉貼一篇X貼文，該位網友分享朋友經驗，搬家時問了租屋管理公司，能否把自己買的冷氣直接留在房內，結果對方不僅聲稱要拆掉丟掉，還要收處理費。後來朋友付了錢之後，偷偷把冷氣某個零件拆走。沒想到對方事後打電話追問是不是有拿走零件，話題引發討論。

該名網友指出，朋友搬家時，問租屋處管理公司「這台冷氣機是我自己買的，我可以直接留在這裡嗎？」管理公司就回覆，「我們要拆去丟掉，所以要收5000塊日幣處理費（約新台幣1033.86元）。」友人一聽，很乾脆付了錢，但默默從裡面拆走一個重要零件。沒想到友人後來就接到管理公司的電話，詢問「欸？冷氣機少了一個零件，是不是你拿走的？」

對此，魚漿夫婦說，「其實很多情況都是沒拆掉，再加價租給下一個房客。」但照理說，如果是還能用的東西，一般來說都不會收錢，甚至有些很良好的，還會付錢買下，「像我就賣掉過我的冰箱、洗衣機跟桌機，都是對方親自來載，態度也很好。

貼文一出，許多人紛紛笑讚，「真的是白目，得了便宜還賣乖」、「惡質業者真是不分國界呢」、「我絕對不會跟你說，室內機機板拆掉拿去賣二手的錢，都比他收的處理費多好幾倍呢」、「常見阿！一堆加收的（因為他們一定用話術包裝給下個人用到不能用為止）。」