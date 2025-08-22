台中建商公會新理事長上任　謝麟兒3大建議盼救房市

▲根園建設董事長謝麟兒（右）接棒臺中市不動產開發商業同業公會第17屆理事長。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

臺中市不動產開發商業同業公會於21日舉行理監事改選，正式由根園建設董事長謝麟兒接棒第17屆理事長，他也籲請政府調整房市政策3大方向，協助解決市場亂象，盼能早日恢復房市穩定。

臺中市不動產開發商業同業公會於21日舉行理監事改選，正式由根園建設董事長謝麟兒接棒第17屆理事長，原任理事長林正雄完成交接。

針對近期房市困境，謝麟兒對政府提出3項具體建議。首先，「將2024年9月19日前簽約的預售屋，排除於第七波信用管制之外，避免政策溯及既往造成消費者權益受損。」

▲臺中市建築公會新任理事長謝麟兒針對近期房市困境，對政府提出3項具體建議。（圖／記者陳筱惠攝）

其次，他也呼籲：「將土地取得後必須18個月內開發的時限，延長至24至30個月，讓業者能因應市場變化與行政審查流程進行彈性規劃。」

最後他也提出，調整高價住宅認定門檻，將台中市標準從4000萬元提高至5000萬元以上，並導入財力審核，讓具備實際還款能力的購屋者能順利貸款。

根據公會統計，台中房市自去年9月央行實施第七波信用管制以來，成交量自去年7月高點的2773件，至今年6月僅剩430件，減幅高達84.5％。今年前7月累計推案金額，也較去年同期下跌12.9％，推案戶數則減少約9％。

前理事長林正雄認為：「現行政策若過度嚴苛，恐讓市場剛性需求、新青安族群及換屋民眾被誤認為投資客，導致貸款困難、成家無望，這並非社會所樂見。」

▲面對近期解約潮與貸款核貸困難，業者認為政府應建立消費者保護與業者風險應變機制。（圖／記者陳筱惠攝）

面對近期解約潮與貸款核貸困難，謝麟兒主張：「政府應建立消費者保護與業者風險應變機制，包括推動預售契約範本、設立糾紛調解平台，並強化對貸款限制的宣導，協助會員妥善因應市場變化。」

他也指出，市場需求趨緩下，產品更需精細規劃，主管機關應檢討現有土地開發時限，並推動開發計畫備查與資訊公開，避免外界對囤地產生誤解。

謝麟兒強調：「當前房地產業正面臨資金短缺與銷售停滯的雙重壓力，若調控措施持續未調整，恐引發中小型建商倒閉潮，進一步衝擊金融體系。」

