宜蘭市人變了！　透天、大樓交易占比「首見交叉」





▲宜蘭市電梯大廈的交易占比首次超越透天。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

宜蘭市的房市結構大洗牌！10年前電梯大廈的交易占比遠低透天，但最新統計大樓交易占比升至43%、透天降至38%，兩者已正式「交叉」。在地業者分析，這背後與家庭結構改變、居住需求轉變、營建及地價成本上漲因素有關。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

中信房屋研展室彙整聯徵中心資料顯示，過去長年以來，宜蘭市透天都是主流產品，2015年透天厝交易占比達50.9%、電梯大廈僅佔17.7%，但到了2024年電梯大廈交易占比已增加至43.5%，首度超越透天厝的38.6%，成為宜蘭房市新寵。

價格方面，過去10年間，宜蘭透天厝平均鑑估總價由893.3萬元漲至1191.6萬元，漲幅33.4%；而電梯大樓則由579.6萬元攀升至769.2萬元，漲幅32.7%，漲勢同樣驚人。





▲近10年宜蘭透天厝、電梯大廈申貸佔比變化。（表／中信房屋統計）

中信房屋宜蘭礁溪加盟店長張兆宏表示，宜蘭市電梯大廈交易占比超越透天，主因之一是家庭結構改變。他表示：「現在的年輕世代的居住模式以小家庭為主，比起對居住面積的需求，更重視便捷的生活機能、完善的社區管理與公共設施。」

第二，張兆宏表示：「透天厝因其土地與建造成本，總價門檻普遍較高，讓不少潛在買家望之卻步，相較之下電梯大樓的總價帶更能符合首購族與小資族的負擔能力。」

第三，張兆宏表示：「宜蘭的土地取得價格持續上揚，建商為了兼顧開發成本與經濟效益，逐漸將推案重心從透天型產品，轉向坪效更高的電梯大樓。」

力信建設總經理江軍補充：「近年開發商在宜蘭市普遍傾向規劃大樓推案，首先是買盤的接受度漸增，宜蘭市有2成買方為外來退休族群，他們實際的使用面積需求不用大，但需要電梯及完善的公共設施；另外8成當地客在疫情之後，對物業管理的期待值、甚至是依賴度也有所提升，自然更傾向購置大樓，但主力坪數落在30~50坪，宜蘭人買房，即便是年輕首購族，也比較不能接受太小的坪數。」

另外，江軍表示：「宜蘭市有不少容積率低、甚至限高的地區，因此早期許多區域只能規劃透天，但近來出現越來越多新興區域，大面積土地釋出，規劃大樓的效益更高，隨地價與營建成本大漲，一棟透天總價動輒4000萬元以上，在銷售上也會比較困難一些。」

