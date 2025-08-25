4大文化新地標將誕生　影響台中3大房市版圖

▲台中市近年積極發展文化建設5年內將有4座國際級文化地標陸續落成，其中就包含年底迎來首展的綠美圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市近年積極發展文化建設，預計在未來5年內將有4座國際級文化地標陸續落成。這四大文化場館分布於水湳經貿園區、七期重劃區與西區草悟道，分別代表台中不同發展重心，信義房屋專家表示隨著區域建設持續到位，三區的未來發展備受期待。

由普立茲克獎得主Frank Gehry設計的「中國醫藥大學美術館」，預計2029年於水湳經貿園區完工，這也是Gehry在東亞的首座作品。另外，距離不遠的「綠美圖」則將於年底迎來首展；此外，西區草悟道上的勤美術館已於2024年底開幕，至於位於七期秋紅谷的「童書之森．台中」則預計2026年完工。





▲七期重劃區則長期被視為台中豪宅聚落，由安藤忠雄設計的「童書之森」完工後，將為區域增添自然與文化氛圍。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋中二區協理王聖憲指出：「水湳經貿園區近年成為台中最受矚目的新興區域，不僅擁有即將落成的2座國際級美術館，還有國際會展中心、流行影音中心、水湳轉運站與中央公園等大型公共建設。」

對比到房市，當地住宅市場以預售案為主，主打2房小坪數產品，總價約2000~3000萬元，受到年輕購屋族青睞；王聖憲說：「面中央公園的大坪數住宅總價約落在4000至7500萬元。隨著區域建設持續到位，水湳的未來發展備受期待。」

另外，七期重劃區則長期被視為台中豪宅聚落，區內集結市政府、市議會、國家歌劇院與多間百貨商場，還有不少外商科技業總部進駐。由安藤忠雄設計的「童書之森」完工後，將為區域增添自然與文化氛圍。

王聖憲說：「區域住宅產品以大坪數、高總價為主，新案單價屢創新高，最高成交單價已達143.8萬元，而中古屋則視條件不同，平均單價約40至65萬元，主要買方為中部企業主與高資產族群。」隨著捷運藍線興建與多項建設推進，七期的核心地位更加穩固。

至於西區草悟道，由隈研吾設計的勤美術館於2024年底正式開幕，與周邊的國立美術館、科學博物館形成完整文化生活圈。該區生活機能成熟，草悟道沿線百貨、酒店、商家林立，是市區人潮最集中的地段之一。





▲西區為台中傳統富人區，隨著商圈活絡，新案進駐，更提供了多元產品選擇。（圖／記者陳筱惠攝）

住宅市場以中古屋為主，屋齡30年內的電梯公寓平均單價約28~40萬元，總價多落在2000~4000萬元，住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰認為：「西區為台中傳統富人區，隨著商圈活絡，新案進駐，更提供了多元產品選擇，吸引重視生活品質的自住客。中古市場價格穩定，加上區域認同度高，在地居民流動率低，市場供給相對有限。」

