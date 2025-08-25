惡房客遺下百瓶尿液！房東夫妻清理5小時崩潰：廁所就在隔壁

▲房東進入退租房間後，驚見床上與地板堆滿尿瓶與餐盒。（圖／翻攝自微博， 搜狐千里眼）

圖文／CTWANT

大陸江蘇省蘇州市近日接連傳出房客遺留大量尿瓶的離譜行徑，引發社會熱議。多名房東發現房客退租時留下惡臭不堪的房間環境，其中一名張姓屋主甚至與妻子合力花費4、5小時，才清除屋內高達上百瓶的尿液寶特瓶。

據《澎湃新聞》等陸媒報導，事件發生於8月17日，當時張先生聯絡其中一名年約20多歲的男房客，提醒其配合社區核酸檢測，未料對方已將其封鎖。張先生便請朋友前往租屋處查看，不久後便收到一張宛如廢墟的房間照片：地上、床上與書桌上堆滿外送餐盒與寶特瓶，而瓶中黃色液體竟是尿液。

張先生表示，他與妻子當天下午到現場，剛開門便聞到濃烈異味，有些瓶子甚至未蓋瓶蓋，整間房間空氣混濁。經清點後，發現約有50瓶未蓋蓋的尿瓶需一一傾倒，另有約50多瓶被藏在床下。二人與朋友合力花費數小時才完成清潔，並將門窗全數打開通風，準備更換床墊後重新出租。

他指出，該名房客在入住約20多天期間，雖與自己並無租金或押金糾紛，但衛生習慣明顯異常。更有其他租戶曾多次投訴，指該名男子每次如廁或經過公共區域，地板都會留下黑色污漬，儘管對方口頭保證改善，實際行為並未明顯改變。

另一位房東也表示，曾誤以為房客退租時已收拾乾淨，直到開櫃門才赫然發現藏有大量尿瓶。更令他難以接受的是，該房間距離廁所僅約10步路程，仍選擇使用瓶子如廁，讓人不解。

這類極端不衛生行為再度引發對「惡房客」的討論。許多網友表示，租屋雙方都應建立起最基本的生活規範與責任意識，避免讓社區其他住戶也受到影響。

▲房東誤以為房間整潔，開櫃後才發現大量尿液寶特瓶藏於其中。（圖／翻攝自微博， 搜狐千里眼）

