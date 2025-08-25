冷氣吹不涼？達人曝家中3大隱形熱源　「拖地」能助省電

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

夏日炎炎，除了怕電費爆表，也會怕待在冷氣房卻莫名覺得不夠涼。家電達人486先生提醒，冷氣效果不佳，除了氣流分布不均，往往還和「3大隱形熱源」有關，包括地板蓄熱、燈具與家電散熱。他建議善用循環扇、拖地、換低瓦數燈泡、少用發熱家電與清洗濾網，就能更快降溫又節能省電。

486先生指出，開了冷氣若還覺得不涼，可能跟氣流分布不均有關。他建議開冷氣同時搭配循環扇，並將風向朝對角吹向房間中央，幫助冷空氣快速擴散，提升降溫效率，避免冷氣長時間高負載運轉。

再來是「地板」，特別是西曬房或高樓層住宅，磁磚與木地板在白天吸收大量熱能後，晚上仍持續釋放，導致室內悶熱。他建議傍晚用濕布拖地，利用水分蒸發帶走熱量，能有效幫助室溫下降。

至於燈具與家電，也可能讓冷氣越吹越不涼。486先生表示，高瓦數燈泡、吹風機、電鍋、電腦及長時間待機的電器，都會在無形中提高室溫。他建議更換成低瓦數LED燈泡，在白天高溫時段盡量避免使用發熱型家電，以減少額外熱源。

最後他指出，多數冷氣本身具備變頻與節能模式，但操作方式也很重要。建議將溫度設定在26度左右，搭配定時、睡眠模式，並且定期清洗濾網，就能加快降溫，有效降低電費支出。