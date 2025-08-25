非都會區逆襲！　宜蘭、花蓮危老案衝進全台前10

▲房市交易因房貸緊縮陷入低迷，危老重建展現逆勢而上的動能。（示意圖／記者項瀚攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市交易因房貸緊縮陷入低迷，危老重建展現逆勢而上的動能。根據統計，2017年修法上路至今年上半年，全台累計危老核准案件已來到4379件，以台北市1011件居冠，而宜蘭、花蓮2縣打破都會區壟斷，分別以68件、64件擠進前十強，大出外界預料。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

[廣告]請繼續往下閱讀...

內政部營建署最新統計，自2017年修法上路至今年上半年，全台累計危老核準案件已達4379件，其中台北市於4月突破千件大關，上半年累計達1011件，穩居全台之冠；台中則以885件緊追在。

值得注意的是，宜蘭、花蓮2縣打破都會區壟斷，分別以68件、64件擠進前10強。至於前10名平均基地面積最小者，並非開發寸土寸金的台北市，而是新竹市，平均僅138.4坪。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，危老重建是近年政府大力推動的重大政策，因此在多項打炒房措施下，危老案件仍享有「三大豁免」利多。

首先，《銀行法》72-2將危老排除於不動產放款天條之外，使銀行授信不受總額水位限制；其次，危老重建融資貸款亦不在央行信用管制範圍內；第三，建商購買老屋推動重建，不屬於純購地貸款，因此無須受限18個月內開工的時程規範。

排序 縣市 重建計畫核准數(件) 核准平均面積 (坪) 1 臺北市 1,011 189.6 2 臺中市 885 306.3 3 新北市 618 229.6 4 高雄市 450 297.9 5 臺南市 438 163.1 6 桃園市 215 212.5 7 新竹市 194 138.4 8 嘉義市 70 193.8 9 宜蘭縣 68 315.0 10 花蓮縣 64 266.5 全台總計 4,379 238.6

▲重建量能擠進全台前十。資料來源：內政部營建署都市更新入口網，統計期間為政策上路至2025年6月30日。（ETtoday製表）

張旭嵐說：「這些政策彈性，讓業者在資金調度與開發進度上更具靈活性，使危老重建即便面對房市緊縮，仍能維持穩健步伐，並吸引不少建商轉攻危老與都更市場。」

不過，張旭嵐也提醒，危老與都更貸款多屬中長期放款，資金回收速度相對緩慢，隨著此類放款在建築貸款中的比重逐步攀升，潛藏的中長期市場風險不容忽視，相關授信仍須納入「不動產放款集中度」的風險管理。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，觀察近年來各縣市為老重建數據，以台北市高居全台第一，主因有二，一是區域房價為全台首屈一指，建商更新老屋後的獲利有所保證，加深建商整合意願；二是台北市區開發較早，全市平均屋齡高達38餘年，為全台最高，區域老舊中古物件叫多情況況之下，加深區域危老改建的急迫性，適逢近期不管中央或地方政府皆力推，加快區域改建速度。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中則指出，危老熱度雖以都會區為主，但宜蘭、花蓮雙雙進榜，顯得格外突出。陳定中表示，東部地區長年面臨颱風、地震等天然災害威脅，建物受損風險高，重建需求殷切；加上宜花交通逐漸便利，其中宜蘭更能承接部分雙北買盤，也吸引不少北部業者將在都會累積的整合經驗移植到東部市場，推升宜花危老案件量能，得以躋身全台前10強。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」