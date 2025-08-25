ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

北市購屋門檻再墊高　中古屋2000萬以上占半數

▲▼東森房屋談中古屋房市。（圖／業者提供）

▲新北市雖然整體房價仍低於台北市，但低總價物件占比也明顯下滑。（圖／業者提供）

記者詹宜軒／台北報導

雙北房市持續受到關注，永慶房產集團針對台北市與新北市屋齡5年以上中古屋，統計過去3年各總價帶交易量占比。結果顯示，台北市總價2000萬~4000萬元的物件，持續穩居主流，且占比逐步上升，上半年已達35.7％。此外，台北市總價2000萬元以上的交易占比，合計更突破5成，顯示高總價物件買氣強勁。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市房價多年來不斷走高，導致低總價產品愈來愈少，加上土地開發趨近飽和，老屋更新進度緩慢，自住買盤穩定，供給卻跟不上需求，進一步推升房價。原本屬於低總價的產品也被抬升價格，促使部分買方轉向新北甚至桃園購屋，形成所謂「脫北潮」。

不僅如此，換屋族與中高資產購屋者具備較高承擔能力，儘管面臨房貸及信用政策收緊，仍積極進場，進一步支撐高總價物件交易。據統計，上半年台北市總價2000萬元以上的成交占比已來到50.7％，展現高價市場的動能。

▲▼永慶表格。（圖／業者提供）

新北市雖然整體房價仍低於台北市，但低總價物件占比也明顯下滑。數據顯示，總價低於1000萬元的物件占比，3年間從39％降至31.9％，但總價1500萬元以下的中古屋，仍以63.1％的占比成為交易主力帶。

陳金萍分析，「近年新北多區房價上升，特別是板橋、新店、中永和等地，價格逐漸逼近台北市，低總價產品供給減少，1500萬元以下交易占比也跟著下降。」

值得注意的是，隨著台北市外溢購屋需求以及新北市本地換屋族的加入，新北市1500萬元以上中古屋交易占比明顯提升，從去年的29.7％增加到今年的36.9％。凸顯新北市市場正逐步朝向中高總價物件發展，購屋結構出現轉變。

▲▼永慶表格。（圖／業者提供）

