▲JP home高球交流賽登場，上百位賓客以球會友、切磋球技。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

日本廚具衛浴專家JP home在台中南峰高爾夫球場舉辦高球交流賽，邀請長期合作夥伴與來自世界第一大的日本驪住建材集團共襄盛舉，上百位賓客齊聚球場，以球會友、切磋球技，此次活動以「日式美好生活」為主題，在綠意盎然的球場中，將友誼與生活美學一同揮灑。

▲JP home高球交流賽登場 上百位賓客以球會友、切磋球技▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼JP home在台中南峰高爾夫球場舉辦高球交流賽，上百位賓客齊聚球場。

▲JP home高球交流賽登場 上百位賓客以球會友、切磋球技▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

JP Home 總經理施柏全表示，「公司走過 40 年來，最令我們感到驕傲的，不只是產品，而是客戶長期的支持與信任。JP Home 追求的不單是生活品質的提升，而是讓建築中的每一個空間，都能展現更高層次的價值。此次高球比賽的主題『日式美好生活』，正是我們一路以來的核心理念。我們希望無論是建設公司還是業主，都能在每個生活空間中，切實體驗到收納價值與生活質感的提升。」

▲JP home高球交流賽登場 上百位賓客以球會友、切磋球技▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲JP Home總經理施柏全表示，JP Home 追求的不只是空間的配置，而是生活質感的提升。

施柏全指出，「這些年來與驪住建材集團的合作，最重要的原因在於其產品皆為日本純原裝，不論是收納機能、清潔便利性，都符合我們長期追求的方向。我們希望能為國人帶來截然不同的生活體驗。所謂的『日式美好生活』，不僅僅是空間配置的優化，更在於生活質感的提升，這也是 JP Home 始終堅持的目標。」

▲JP home高球交流賽登場 上百位賓客以球會友、切磋球技▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲施柏全指出，這幾年與驪住建材集團的合作，希望能為國人帶來截然不同的生活體驗。

日本驪住集團的廚具和衛浴設備，擁有悠久歷史和精湛工藝，以日式極簡設計與高品質材料聞名，兼具實用性與美感，讓生活空間更加舒適高效，透過與 JP Home的合作，也將這份日式生活美學與幸福感，帶給更多台灣家庭。台灣驪住設備董事長岩根聡太郎表示，「驪住總部設於日本，業務遍及全球150多個國家與地區，旗下擁有17個品牌，年營收超過3兆3,000億日圓。公司的核心理念，是致力於讓世界各地的人們，實現更舒適與美好的生活。」

▲JP home高球交流賽登場 上百位賓客以球會友、切磋球技▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲日本驪住集團的廚具和衛浴設備，擁有悠久歷史和精湛工藝。

岩根聡太郎指出，「台灣與日本同樣面臨住宅空間狹小的挑戰，我們旗下擁有百年歷史的 INAX 衛浴品牌，例如全球最小的電腦馬桶SATIS以及兼具便利收納機能的驪住廚具，面對勞動力不足與居住空間有限的問題，我們能透過多元產品與一站式服務，為消費者提供更完善的生活解決方案。」

▲JP home高球交流賽登場 上百位賓客以球會友、切磋球技▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼台灣驪住設備董事長岩根聡太郎表示，驪住透過多元產品與一站式服務，為消費者提供更完善的生活解決方案。

▲JP home高球交流賽登場 上百位賓客以球會友、切磋球技▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

岩根聡太郎說明，「我們的產品設計凝聚了百年日本職人的工藝智慧，透過浴室、洗手台與廚房的統一設計，讓家務負擔大幅減輕，甚至趨近於零，這正是日本居住文化的核心精神。例如水龍頭的表面處理、馬桶的精密設計等，都在全球獲得高度肯定。同時，我們也積極投入『美學設計』，期盼為世界各地的人們實現更加舒適與愉悅的生活。」

▲JP home高球交流賽登場 上百位賓客以球會友、切磋球技▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲JP Home攜手日本驪住集團，將「日式美好生活」成為可感受的日常體驗。

宏銓建設總經理林宏明表示，「在選擇廚具品牌時，我們最重視三大要素：設計感、機能性與售後服務。廚房是每日必用的空間，品質必須經得起時間考驗。我們選擇驪住廚具，因為它並非為了設計而設計，而是真正站在住戶的生活角度思考，不僅外觀美觀，更兼具實用與耐用，像是五金滑軌、門片緩衝系統都十分紮實，材質也能抵抗台灣潮濕環境。住戶回饋最多的，就是操作順手、收納設計實用，清潔整理方便，甚至有人笑說，搬進來後第一次覺得下廚是一種享受，而不是負擔。」

▲JP home高球交流賽登場 上百位賓客以球會友、切磋球技▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲宏銓建設總經理林宏明表示，選擇驪住廚具，因為它並非為了設計而設計，而是真正站在住戶的生活角度思考。

JP Home深耕台灣建材領域將近40年，旗下的廚具和衛浴設備，皆以職人精神打造細膩生活，攜手日本驪住集團，將對品質和美感的堅持，融入每一戶家庭、每一個空間，讓「日式美好生活」不只是理念，更成為可感受的日常體驗。

JPHome傑朋貿易
台中市西屯區市政南一路373號
服務專線：(04)22522101
官網：https://jp-home.tw/ebc.html

