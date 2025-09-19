ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高科技商辦＋水岸住宅雙軌並進　新店「河岸繁星」微型城市成形

▲新北新店東側啟動河岸繁星計畫，結合住宅、商業、產業辦公與公共空間，打造多元複合的「微型城市」。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／新北報導

AI浪潮正快速重塑全球產業版圖，從生成式運算、超級電腦到智慧電動車，新技術正改變城市與經濟的運作模式。台灣在這股趨勢中扮演關鍵角色，新北新店東側更是核心據點，以寶高智慧產業園區為主軸，聚集智慧電車、AI感測與綠能運具等新創企業，逐步形成全台最完整的智慧產業聚落。

▲▼新店,寶高智慧產業園區。（圖／記者姜國輝攝）

▲新店寶高智慧產業園區。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

與此同時，緊鄰寶高的榮工舊工業區，也因政府主導的「河岸繁星計畫」轉型蛻變，結合住宅、研發與便捷機能，不僅翻轉傳統工業區印象，更描繪出水岸綠意、創意共生的宜居宜業新風貌。

▲▼新北市都市更新處副處長李擇仁。（圖／記者姜國輝攝）

▲新北市都更處副處長李擇仁。

新北市都更處副處長李擇仁表示，隨著產業城市發展，舊型工業區已不符時代需求。因此透過都市更新方式推動園區轉型，引入住宅、商業及更優質的生活機能，並結合良好的河岸環境與景觀設施，創造一個更完整、多元複合的核心區域。他強調，國外已有德國魯爾工業區、英國國王十字車站、橫濱MM21等類似案例，新店將循此模式邁向國際化。

▲▼新店,河岸繁星計畫,景美溪,河岸景觀。（圖／記者姜國輝攝）

▲新店景美溪東側舊工業區因「河岸繁星計畫」正悄然轉型。

河岸繁星計畫總面積約31.26公頃，劃分為六大單元，不同於傳統重劃區，區內商廠辦與高級住宅各佔50%，步行距離內就能滿足日常所需。李擇仁進一步指出，相較央北、十四張重劃區早期屬於農業區，規劃多以一般住宅和小型的商業為主，「河岸繁星創新園區」位於傳統核心發展區，技嘉、宏達電、裕隆等企業皆在此落腳，具備完善機能，因此開發側重於高科技辦公空間、區域核心商業及更優質的生活環境品質，包含公益性設施，如托老、托幼、社會住宅，並討論納入運動休閒設施。

▲▼新店,裕隆城,複合式商場。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼「河岸繁星創新園區」周邊生活機能成熟完善。

▲▼新店,家樂福。（圖／記者姜國輝攝）

為符合國際ESG永續發展趨勢，「河岸繁星創新園區」也融入綠建築、節能減碳等相關設計，並推動綠色運具。李擇仁補充說道，配合捷運三環六線，將規劃電動車停車空間、人行步道、自行車道及U-bike租借站，以減少汽車碳排並提升便利性。同時，也結合景美溪河岸景觀，透過都市設計規範，留設河岸平台與景觀廊道，提供良好的人行空間，希望塑造生活、生產、生態合一的「國際級示範園區」，帶動新北整體城市競爭力。

▲▼捷運,環狀線,黃線,捷運軌道,新北環狀線。（圖／記者姜國輝攝）

▲河岸繁星計畫將配合捷運三環六線推動綠色運具。

回頭看新店，在雙北開發史上早已是成熟住宅重鎮，近年寶高成為產業戰略的重要版塊，推動區域再升級，位於發展軸心的河岸繁星計畫，價值潛力備受矚目。

▲▼房產專家盧燕俐。（圖／記者姜國輝攝）

▲房產專家盧燕俐。

房產專家盧燕俐分析，河岸繁星具備三大優勢：其一，結合水岸景觀與捷運路網，不僅宜居也兼具國際城市中水岸住宅的珍稀性；其二，產業支撐完整，寶高智慧產業園區成形，鴻海、特斯拉等大廠紛紛進駐，河岸繁星正積極招商新創與研發企業，未來將吸引更多高科技辦公室與就業機會，形成「住、辦、產業」緊密串聯的格局；其三，多元機能整合：河岸繁星計畫不僅規劃住宅與商辦，還納入許多機能的公益性設施，配合綠建築與低碳交通，打造能滿足不同世代需求的完整生活圈。

▲▼河岸繁星計畫,國揚建設,國揚光河,水岸景觀宅。（圖／記者姜國輝攝）

▲「河岸繁星創新園區」首案由國揚建築團隊率先推出。

從成熟的住宅重鎮，到結合產業與水岸的新核心，河岸繁星創新園區已經不再只是藍圖，而是逐步實現的城市樣貌。隨著國揚建築團隊首發案啟動，高科技商辦與水岸住宅雙軌並進，新店東側的國際微型城市輪廓日漸清晰，未來不只是居住品質，整體區域價值都將迎來新高度，此刻的進行式，正是值得關注的黃金時機。

